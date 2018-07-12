60 milyonluk vurgun yapan müteahhit kayıplara karıştı

Aydınlıkevler Mahallesi'nde apartman inşaatı başlatan İbrahim E. Topraktan daire satmaya başlayan ve müşterilerden dairelerin parasını toplayarak kayıplara karışmıştı. Müteahhit İbrahim E.'nin varlığına şikayet üzerine icra işlemi başlatıldı. Kaçak müteahhit 60 milyon lira vurgun yaptığı belirtildi.

MAĞDURLAR İSYAN ETTİ

Mağdur olan Musa K. dört katlı apartmanın çatı katına çıkarak mağduriyetini dile getirdi. Çevredekiler polis ve ambulansa haber verdi. Polis ekipleri Musa K.'yı ikna etmeye çalıştı. Bir yandan itfaiye ekipleri atlama ihtimaline karşı branda açıldı.

VATANDAŞLAR SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİ

Her gün İbrahim E.'nin Aydınlıkevler Mahallesi'nde başlatıp yarım bırakan inşaatın önünde bekleyen mağdur vatandaşlar, yetkililerden bu sorunun bir an önce çözülmesini istedi.