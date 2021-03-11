60 milyon liralık uyuşturucu ile yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı duyunca bayıldı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Ağustos 2020 tarihinde, kuru yük gemisiyle Kilimli ilçesindeki limandan ülkeye kokain sokulacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kolombiya'dan aldığı kömürü ilçeye getiren Çin bandıralı gemiye yapılan baskında, geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen tankta 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili gözaltına alınan Çin vatandaşları gemi kaptanı Guangjian Xu, ikinci kaptan Kaibo Wu, baş mühendis Junjie Zhang tutuklandı.

Tank kaynak makineleriyle söküldü

Operasyon anının polis kamerasına da yansıdığı görüntülerde, geminin omurga kısmına sonradan monte edilen tankın dalgıçlarla kaynak makinesiyle sökülmesi ve ele geçirilen kokainler yer aldı. Tutuklu 3 sanık hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Guangjian Xu, Kaibo Wu, Junjie Zhang ve avukatları katıldı.

Savcı beraatlerini talep etti

Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında toplanan tüm deliller ve suçun işleniş biçimi kapsamında gemiden iştirak olmadan bu işin yapılamayacağı düşünülse de sanıklardan birinin bu işe iştirak ettiğinin tespit edilememesi nedeniyle sanıkların beraatlerini talep etti.

Mütalaanın ardından tercüman eşliğinde ifadesi alınan gemi kaptanı Guangjian Xu, çalışanların ve hiçbirinin bu işin içinde olmadığını söyleyerek, "Mantık olarak eğer iş birliği yapan biri olsaydı karşıda bir tedirginlik ya da çoktan kaçmış olurdu. Biz sabah 08.00'den 12.00'ye kadar polislerin arama yapmasına sonuna kadar yardımcı olduk. Ben hayatım boyunca böyle işlere bulaşmadım. Özgür kalmak istiyorum. Adil bir karar olacağına inanıyorum" dedi.

İkinci kaptan Kaibo Wu ise sabıka kaydı bulunmadığını belirterek, "Gemide çalışmak çok zor. Maaş durumumuz iyi olduğu için ailemizin ve akrabalarımızın sorumluluğunu üstlenmekteyiz. Bir gidişte birkaç ay evden uzak oluruz. Hayatımız boyunca mesleğimiz nedeniyle ailemizi ve memleketimizi özleyerek geçiriyoruz. Pandemide bu süreçler zaten uzun sürmekteydi. Bir tek bu olaydan dolayı ailemden uzak kaldım. Gerçekten özgür bir şekilde aileme kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

Baş mühendis Junjie Zhang ise kendisi ve iş arkadaşlarının suçsuz olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.

Mahkeme kararını açıkladı, kaptan bayıldı

Mahkeme heyeti, sanıklardan gemi kaptanı Guangjian Xu ve ikinci kaptan Kaibo Wu'nun üzerine atılı suçu işlediklerine karar vererek 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Baş mühendis Junjie Zhang'ın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. Tercümanın kararı çevirmesinin ardından kaptan Guangjian Xu, gözyaşlarını tutamadı. Rahatsızlanan Guangjian Xu, baygınlık geçirdi. Çağırılan sağlık ekipleri, Guangjian Xu'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.