60 kişinin kumar toplantısını polisler bastı
Eskişehir'de İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki iki dernek binasına operasyon düzenlenen operasyonda yasak olmasına rağmen kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerine de uymayan 60 kişi yakalandı.
Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 219 bin 625 lira ceza verildi. Dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.