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Gündem 60 kişinin kumar toplantısını polisler bastı
Gündem

60 kişinin kumar toplantısını polisler bastı

Eskişehir'de İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki iki dernek binasına operasyon düzenlenen operasyonda yasak olmasına rağmen kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerine de uymayan 60 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:08:00 -
60 kişinin kumar toplantısını polisler bastı

Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 219 bin 625 lira ceza verildi. Dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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