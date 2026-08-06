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Gündem 6 yıl sonra yakalandılar: Yaban keçisi avcılarına ceza yağdı
Gündem

6 yıl sonra yakalandılar: Yaban keçisi avcılarına ceza yağdı

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6 yıl sonra yakalandılar: Yaban keçisi avcılarına ceza yağdı

Siirt'in Şirvan ilçesinde koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı avladıkları belirlenen kişilere, yürütülen çalışmaların ardından idari para cezası kesildi.

Şirvan ilçesinde 6 yıl önce koruma altındaki 5 yaban keçisini yasa dışı olarak avlayan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tespit edildi. Jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında idari para cezası uygulandı. Yetkililer, doğal yaşamın korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, yaban hayatına yönelik yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

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