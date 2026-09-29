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Teknoloji-Bilişim
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Eski kartınıza bunu yapmayın!

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Eski kartınıza bunu yapmayın!

Süresi dolan kredi kartlarının makasla kesilmesi, lityum pillerin zehirli gaz yaymasına ve değerli metallerin israfına neden oluyor. Uzmanlar, güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu belirterek kartların bütün atılmasını öneriyor. Süresi dolan banka kartlarının makasla kesilmesi, lityum piller nedeniyle zehirli gaz salınımına ve bünyesindeki değerli metallerin israfına yol açıyor. Kartların bütün halde geri dönüşüme verilmesi yönünde uyarı yapan uzmanlar, kartın bütün halinde atılması durumunda bilgilerin çalınacağı yönündeki endişelerin günümüz teknolojisinde bir karşılığı bulunmadığını söylüyor.

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Foto - Eski kartınıza bunu yapmayın!

Kredi kartlarının son kullanma tarihi dolduğunda makasla kesilerek çöpe atılması alışkanlığı, hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi riskler oluşturuyor. Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, özellikle dinamik güvenlik koduna (CVV) sahip kartların mekanik olarak parçalanmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

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Foto - Eski kartınıza bunu yapmayın!

"CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA SEBEP OLABİLİYOR" Fransız mühendis Claire Deilhes'in 2020 tarihli doktora tezinde ortaya koyduğu yapısal analizlere göre, dinamik güvenlik kodlu yeni nesil kartların bünyesinde e-kağıt ekranı besleyen 0,5 mm'den daha ince lityum mikro piller ve aktif elektrokimyasal hücreler bulunuyor. Bu tür lityum-iyon hücrelerin makas veya benzeri aletlerle kesilmesi, ani bir kimyasal kısa devreye ve termal kaçak (aşırı ısınma) reaksiyonuna yol açabiliyor. Kesim sırasında ortaya çıkan en büyük tehlike ise hidrojen florür gazının salınımı. Açığa çıkan bu gaz; göz, cilt veya solunum yollarındaki nemle temas ettiğinde son derece toksik ve yüksek derecede aşındırıcı bir madde olan florhidrik aside dönüşerek ciddi sağlık sorunlarına sebep olabiliyor.

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Foto - Eski kartınıza bunu yapmayın!

"ÇEVRESEL BOYUTTA DA BÜYÜK ZARARLARA YOL AÇIYOR" Kartların kesilerek imha edilmesi çevresel boyutta da büyük zararlara yol açıyor. İçeriğindeki e-kağıt ekran, NFC anteni ve lityum piller nedeniyle Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (EEEA) sınıfında değerlendirilen banka kartları; altın, paladyum, gümüş ve bakır gibi değerli metaller barındırıyor. Kartlar kesilip küçük parçalara bölündüğünde, bünyesindeki bu değerli metaller de ufalanıyor. Bu durum, EEEA geri dönüşüm ve işleme tesislerindeki ayrıştırma eleklerinden kaçmalarına neden oluyor. Sözcü'de yer alan habere göre kesilen parçalar revalorize edilemediği için yakılmak zorunda kalıyor veya toprağa gömülüyor; bu da hem ekonomik kayba hem de önlenebilir bir çevre kirliliğine yol açıyor. Bu nedenle geri dönüşüm tesisleri, kartların bütün halinde toplanması gerektiğinin altını çiziyor.

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Foto - Eski kartınıza bunu yapmayın!

"GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNDE BİR KARŞILIĞI BULUNMUYOR" Kartın bütün halinde atılması durumunda bilgilerin çalınacağı yönündeki endişelerin günümüz teknolojisinde bir karşılığı bulunmuyor. Güvenlik uzmanları, son kullanma tarihi dolan veya banka sistemi üzerinden kapatılan bir kartın teknik olarak tamamen işlevsiz hale geldiğini belirtti. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden sağlanan güçlü kimlik doğrulama adımları ve güvenlik protokolleri, muhtemel dolandırıcılık girişimlerini teknik olarak imkansız kılacak seviyeye getirmiş durumda.

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