Eski kartınıza bunu yapmayın!
Süresi dolan kredi kartlarının makasla kesilmesi, lityum pillerin zehirli gaz yaymasına ve değerli metallerin israfına neden oluyor. Uzmanlar, güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu belirterek kartların bütün atılmasını öneriyor. Süresi dolan banka kartlarının makasla kesilmesi, lityum piller nedeniyle zehirli gaz salınımına ve bünyesindeki değerli metallerin israfına yol açıyor. Kartların bütün halde geri dönüşüme verilmesi yönünde uyarı yapan uzmanlar, kartın bütün halinde atılması durumunda bilgilerin çalınacağı yönündeki endişelerin günümüz teknolojisinde bir karşılığı bulunmadığını söylüyor.