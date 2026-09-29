  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’ın eski metin yazarından fon krizi sonrası olay uyarı: “Bu pisliğe bulaşanlar itiraf etsin, AK Parti teşkilatına bedel ödetmeyin” Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeden olay talep: Uçaklar Türkiye'ye peş peşe havalansın istiyoruz İstanbul’da kar sürprizi! Dikkat çeken kış tablosu ortaya çıktı Saxo Bank'tan altın için 1 Ekim uyarısı geldi! Kızıldeniz alev alev, Husiler boğaza dayandı! Yemen’den son dakika kararı: Türkiye savaşa dahil olacak mı? Ortalık yangın yeriyken Afrika ülkesi 'büyüklüğü 4 milyar dolar' diyerek dünyaya ilan etti: Türkiye ile anlaştık Fon soruşturmasında AK Parti’de yeni istifalar mı gelecek? Fatma Betül Sayan Kaya, Erdoğan’a ulaşmak isteyince olanlar olmuş Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor Kaynak kodları tamamen Türkiye’nin elinde olacak! Tüm dünyanın tir tir titrediği o uçaklar için üretim başladı Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili beklenmedik gelişme: Yalanlasın diye biraz beklenmiş
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinde kestane hasadı tüm hızıyla başlarken, yeni sezon ürünlerinin kilogram fiyatı iriliğine göre 600 ile 900 lira arasında değişen rakamlarla alıcı bulmaya başladı. Sinop'un Erfelek ilçesinde hava şartlarının olumlu seyretmesi sayesinde rekoltede yüzde 50'ye varan bir artış beklenirken, kavrulmuş kestanenin seyyar tezgahlardaki fiyatı 2 bin liraya kadar ulaştı. Gal arısı gibi bazı zirai zararlılara rağmen üreticiler bu sezon elde ettikleri yüksek verim ve kazançtan oldukça memnun görünüyor.

#1
Foto - Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kestane hasadı başladı. Türkiye'nin önemli üretim merkezleri arasında yer alan Sinop ve Kastamonu'da ağaçlardan toplanan ilk ürünler pazarlarda satışa sunuldu. Sezonun ilk kestanelerinde kilogram fiyatı 600 liraya kadar yükseldi.

#2
Foto - Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor

Sinop'un Erfelek ilçesinde yeni sezon kestane hasadına başlandı. Bölgede "kuzu kestanesi" olarak bilinen ürün, kabuğundan kolay ayrılması, parlak görünümü ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkıyor. İlk ürünlerin kilogram fiyatı iriliğine göre 600 ila 800 lira arasında değişiyor. Kavrulmuş kestanenin kilogramı ise seyyar tezgâhlarda 2 bin liraya kadar çıkıyor.

#3
Foto - Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor

Kestane üretiminin önemli merkezlerinden Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde de hasat başladı. Ağaçlardan toplanan ürünler ilçe merkezindeki semt pazarlarında tezgâhlara çıktı. İnebolu'da sezonun ilk kestaneleri kilogramı 600 liradan satışa sunuluyor. Üreticiler, bölgede etkili olan gal arısının bu yıl rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtiyor.

#4
Foto - Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor

Ege Bölgesi'nde ise Aydın, kestane üretiminde öne çıkan illerden biri. Aydın kestanesi Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline sahip ürünler arasında bulunuyor.

#5
Foto - Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor

Geçmiş sezonun ilk alımında Aydın Ticaret Borsası tarafından üreticiden alınan kestanenin kilogram fiyatı 550 lira olarak açıklanmıştı. Sinop'un Erfelek ilçesinde bu sezon hava şartlarının olumlu seyretmesi nedeniyle kestane üretiminde artış beklentisi bulunuyor. Geçen yıl yaklaşık 100 ton üretim yapılan ilçede, bu yıl rekoltenin yüzde 50'ye kadar artabileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yen..
Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama
Gündem

Savunma sanayiine 750 TL iddialarında kart limitini düşürmüştü! Mustafa Sandal'ın avukatından 11 milyarlık açıklama

Türkiye'yi sarsan devasa fon ve borsa manipülasyonu soruşturmasında her gün yeni bir rezalet ortaya dökülürken, işin içinden çıkan isimler m..
‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları
Siyaset

‘Duyunca hastanelik olabilir’ Hortumcu Mahmut’u terletecek fon soruları

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, CHP Genel Merkezi’nin işgalcilerden temizlenmesi sırasında eline aldığı hortumla çevredekilere su sıkan ve bu ned..
Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı
Gündem

Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim tırmanmaya devam ederken petrol taşımacılığına ve küresel piyasalara ilişkin dikkat çe..
Karbonat saç kepeğini giderir mi? Yeteneği fark edildi: Kepeği böyle kes: Sağlık için bu gizli özelliklerini keşfedin
Kadın - Aile

Karbonat saç kepeğini giderir mi? Yeteneği fark edildi: Kepeği böyle kes: Sağlık için bu gizli özelliklerini keşfedin

Karbonat saç köpeğini giderir mi sorusunun cevabını, sağladığı katkıyı etkili olan doğal kaynağa göz atmaya ne dersiniz? Saç derisinde bulun..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultanbeyli'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında yaptığı konuşmada son dönemde finans piyasaları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23