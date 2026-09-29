Ormanların altın madeni gibi! Kilosu 900 lirayı gören o lezzeti toplayanlar köşeyi dönüyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinde kestane hasadı tüm hızıyla başlarken, yeni sezon ürünlerinin kilogram fiyatı iriliğine göre 600 ile 900 lira arasında değişen rakamlarla alıcı bulmaya başladı. Sinop'un Erfelek ilçesinde hava şartlarının olumlu seyretmesi sayesinde rekoltede yüzde 50'ye varan bir artış beklenirken, kavrulmuş kestanenin seyyar tezgahlardaki fiyatı 2 bin liraya kadar ulaştı. Gal arısı gibi bazı zirai zararlılara rağmen üreticiler bu sezon elde ettikleri yüksek verim ve kazançtan oldukça memnun görünüyor.