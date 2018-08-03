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6 yıl sonra bir ilk! Suriye gemisi boğazdan geçti

En son 2012 yılında boğazdan geçen Suriye bayraklı gemi, 6 yıl aradan sonra İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

03 Ağustos 2018 Cuma 19:42
6 yıl sonra bir ilk! Suriye gemisi boğazdan geçti

6 yıl aradan sonra bir Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yük gemisi Rusya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den hareket edip, Kocaeli Hereke limanına gelen 'Souria' adlı kargo gemisi, yük aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında boğaza giriş yaptı.

En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi, 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi. 

Boğazdan ağır yol ilerleyen gemi, 2 saatte geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılıp Rusya'nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 19:42
  1. Fatih Sultan Mehmet
  2. Karadeniz
  3. İstanbul
  4. Kocaeli
  5. Suriye
  6. Rusya

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