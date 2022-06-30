6 yaşındaki çocukta kist hidatik çıktı! Köpeklerden bulaşıyor, ölüme bile sebep oluyor

Denizli’de yaşayan 6 yaşındaki Fatma Nur Yazıcıoğlu karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi’ne gitti.

Burada kontrolleri yapılan Yazıcıoğlu’nun karaciğerinde halk arasında 'köpek kisti' olarak bilinen ve köpeklerin dışkısından yayılan parazitlerin bulaşmasıyla ortaya çıkan 'kist hidatik' olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemle sağlığına kavuştu

Girişimsel Radyoloji Kliniği’nde görüntüleme yöntemleriyle ciltten girilerek yapılan işlemle hasta sağlığına kavuştu.

İşlemi gerçekleştiren Radyoloji Uz. Dr. Mahmut Demirci, hastalıkların tanı ve tedavisinde Girişimsel Radyolojinin hastaya ve işlem yapılan dokuya en az zarar verdiğini, geniş kesiklerin olmadığını, daha az ağrı, risk ve daha kısa sürede iyileşmenin gerçekleştiğini söyledi.

"Dünyada en çok ülkemizde görülen bir hastalık"

Uz. Dr. Demirci, hastalığın dünyada en çok Türkiye’de görüldüğünü belirterek, "Kist hidatik hastalığı dünyada en çok ülkemizde görülen bir hastalık olup her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Polikliniğimize karın ağrısı şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki küçük hastamıza da yaptığımız ultrason incelemesinde, karaciğerinde halk arasında kedi-köpek kisti olarak bilinen kist hidatik olduğu anlaşıldı. Kistin zamanla büyüyerek karın boşluğuna yayılma tehlikesine karşı tedavi edilmesi gerekiyordu. Kistin büyümesi ve yayılması hastalarda hayatı tehdit edici alerjik reaksiyonlara yol açma ihtimali mevcuttu. Tüm bunları ekarte etmek için hastamıza görüntüleme rehberliğinde çok ince bir iğne ile kist içerisine girerek işlem uyguladık. Girişimsel radyolojide uygulamadığımız bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Hastada geniş kesiler olmaz, daha az risk taşır ve hastanede kalış süresi kısalır. Hastamız kısa sürede iyileştiği için günlük aktivitelerine daha hızlı döner" dedi.

Radyoloji Uz. Dr. Mahmut Demirci, Girişimsel Radyolojide anjiyografi, ultrason, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarak önceden elde edilmiş görüntüler üzerinde gerçekleştirilecek işlemlerin planlandığını ve daha sonra görüntüleme kılavuzluğunda çoğunlukla lokal veya gerektiğinde genel anestezi altında işlemleri uyguladıklarını sözlerine ekledi.

"Kızımın karaciğerinde kist tespit edildi"

İHA'nın haberine göre, kızının sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu ve sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten anne Ayşe Yazıcıoğlu, “Karın ağrısı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi’nde bulunan Girişimsel Radyoloji alanına başvurduk. Kızımın karaciğerinde kist tespit edildi. Karaciğerdeki kistimiz kolay bir operasyonla alındı. Şükür kızım şuan çok iyi. Ameliyatı gerçekleştiren doktorumuza ve diğer sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederiz” dedi.

Kist hidatik nedir? (Ekinokokkoz)

İnsanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi organlarında kistler oluşturarak kişinin ölümüne sebep olabilen bir hastalıktır. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde görülen kist hidatik, halk arasında “kist hastalığı” olarak bilinir.

Belirtileri neler?

Hastalık insanlarda hiçbir şikayete neden olmayacağı gibi, yerleştiği organa göre farklı belirtiler verir.

Kistler karaciğere yerleştiğinde kişide bulantı, kusma, koyu renkli idrar, karın ağrısı veya karın şişliği görülür.

Kistlerin patlaması kişinin ölümüyle sonuçlanabilir.

Nasıl bulaşır?

Köpekler, tilkiler ve kurtlar enfeksiyonun sık görüldüğü hayvanlardır. Bu hayvanların enfekte olabilmesi için, koyun veya kemirgenler gibi vücudunda kistler bulunan bir hayvanın organlarını yemelidir.

Çiğ et yiyen ve parazit ile enfekte olan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısı ile parazitin yumurtaları çevreye saçılır. Bu hayvanların kurumuş dışkısı içindeki yumurtalar rüzgarla etrafa yayılarak meyve-sebze veya içeceklerin üzerine konar. Bu şekilde kirlenmiş gıdaların vücuda alınması, uçuşan yumurtaların solunum yolundan girmesi, paraziti taşıyan hayvanlar dokunulduktan sonra ellerin iyice yıkanmaması hastalığın insanlara bulaşmasına sebep olur.

Nasıl korunulur?

— Kistli sakatatlarınızı kedi ve köpeklerinize yedirmeyin, derin bir çukura gömün.

— Sebze vemeyveleri iyice yıkadıktan sonra yiyin.

— Kedi ve köpeklere dokunulmamalı veya dokunulduktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.

— Kaynağını bilmediğiniz suları içmeyin.

— Çocuklarınızın eve gelince ellerini iyice yıkamalarını sağlayın.

— Kedi ve köpekleriniz varsa yılda 4 kez iç parazitlere karşı aşılatın.

— Hasta kedi ve köpeklerin bulunduğu alanlarda çocukların oyun oynamasına izin vermeyin ve gezdirmeyin.

Nasıl tedavi edilir?

Hastalığın tedavisinde genellikle cerrahi yöntemler uygulanır.

Tedavi çoğunlukla zorluklar içerir. Kistik ekinokokkoz, ilaç tedavisinin ardından deri yoluyla giderilebilir. Bazen bu hastalık türü yalnızca izlenir. Alveolar ekinokokkoz ise çoğunlukla ilaç tedavisi ve ardından cerrahi müdahale gerektirir. Tedavide albendazol kullanılır ve yıllarca kullanılması gerekebilir. Alveolar hastalık ölümle neticelenebilir.