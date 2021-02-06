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Gündem 6 TL için cinayet işledi!
Gündem

6 TL için cinayet işledi!

İStanbul Bakırköy'de tek başına yaşayan Meral Ahmetoğlu'nun 6 lira için öldüren moto kurye Recep Yaz, cinayeti işlediğini iddia ettiği Uğurcan Macit ve kardeşi Mertcan Macit hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, üç şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 08:48:00 -
6 TL için cinayet işledi!

İstanbul, Bakırköy’de tek başına yaşayan 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu’nun 5 Nisan 2020 günü saat 21.00’de kapısı çalındı. Gelen, sürekli sipariş verdiği büfenin moto kuryesi Recep Yaz’dı.

İddiaya göre Yaz önceki siparişinden kalan 6 lirayı isteyince Ahmetoğlu ile tartıştı. Bunun üzerine Yaz, kadını iple boğup cep telefonunu alarak kaçtı.

Cezaevinden mektup

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, 5 Nisan’da Yaz’ın ev kapısından çıktığını tespit etti. Gözaltına alınan Recep Yaz, ifadesinde maktulün kendisine borcu olduğunu ve olay günü kendisine hakaret ettiği için iple boğduğunu söyledi.

Tutuklanan Recep Yaz, bir ay sonra cezaevinden yazdığı bir mektupta ise cinayeti arkadaşı Uğurcan Macit’in işlediğini söyledi. İfadeleri alınan Uğurcan Macit ve kardeşi Mertcan Macit suçlamaları reddetti. Yaz tutuklanırken diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.
Hazırlanan iddianamede üç şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

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Yorumlar

oflu baba

ULAN P.C GEL BENDEN ISTE SANA 600TL VEREYIM 6 LIRA ICIN P.C OLDUGUNU SEREFSIZ OLDUGUNU PIMP. OLDUGUNU ACIKLAMANA BIR CAN ALMANA DEGERMI PIMP BABANIN IT OGLU WHORE ANNENIN GODOS OGLU
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Putsavar

saça bak tipe baakkk ulaannnn terorist ulann caahaapelii vandal.REİSİM GETİR ARTIK İDAMI LÜTFEN
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