6 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi başarı ile devam ediyor. Yıldırım operasyonları çerçevesinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının yükseldiği bildirildi.
Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından yapılan Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile beraber etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada, böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında gün içinde Diyarbakır’da 3, Ağrı’da ise 3 olmak üzere toplamda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.