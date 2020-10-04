Türkiye'nin terörle mücadelesi başarı ile devam ediyor. Yıldırım operasyonları çerçevesinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının yükseldiği bildirildi.

Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından yapılan Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile beraber etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında gün içinde Diyarbakır’da 3, Ağrı’da ise 3 olmak üzere toplamda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.