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Gündem 6 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

6 terörist etkisiz hale getirildi

Yıldırım operasyonları kapsamında bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 00:38:00 -
6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörle mücadelesi başarı ile devam ediyor. Yıldırım operasyonları çerçevesinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının yükseldiği bildirildi.

Bakanlık duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Doğubayazıt ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından yapılan Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahları ile beraber etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında gün içinde Diyarbakır’da 3, Ağrı’da ise 3 olmak üzere toplamda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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