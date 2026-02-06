  • İSTANBUL
İSLAM 6 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

6 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
6 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (6 Şubat 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٤)  اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌؕ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(4) Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın.

(Tarık Suresi, 86/4)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

“Gözetleyen” diye çevirdiğimiz hâfız kelimesini bazı müfessirler, “Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var” (İnfitâr 82/10-11) meâlindeki âyetleri dikkate alarak “insanın yaptığı hayır ve şerri kaydeden yazıcı melekler” diye tefsir ederken (Zemahşerî, IV, 241; Elmalılı, VIII, 5701), bazıları da “Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır” (Ra‘d 13/11) âyetine dayanarak musibetlere karşı insanları koruyan muhafız melekler olarak tefsir ederler (İbn Kesîr, VIII, 396).

Bununla birlikte hâfız kelimesini, “meleklerin yapıp ettiklerini de kontrol eden ve bilen, her şeyin koruyucusu (Hûd 11/57), her şeyi hakkıyla gözeten (Ahzâb 33/52) ve her şeye şahit olan (Mâide 5/117) Allah’tır” diye yorumlamak da mümkündür.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 596-597
 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kıyamet gününde insanlar arasında ilk hükmedilecek (hükme bağlanacak) şey (insan) kanıdır."

Kaynak: Buhârî, Diyat 1; Müslim, Kasâme 28/1678

GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI: 

