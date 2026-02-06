  • İSTANBUL
6 Şubat 1719: Köprülüzâde Nûman Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı)
Tarih

6 Şubat 1719: Köprülüzâde Nûman Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı)

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
6 Şubat 1719: Köprülüzâde Nûman Paşa'nın vefatı (Osmanlı Sadrazamı)

Onlar; ülkemizde ve dünyada yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün; Osmanlı Sadrazamı Köprülüzâde Nûman Paşa'yı rahmetle yâd ediyoruz.

1086 (1675) yılı civarında İstanbul’da doğdu. Fâzıl Mustafa Paşa’nın oğludur. İyi bir medrese eğitimi gördü; Demirkapılı Fâzıl Süleyman ve Kayserili Hâfız Seyyid Ahmed efendilerden ders aldı. 1691’de babasının ölümünden sonra Köprülü evkafının mütevellisi oldu.



1107’de II. Mustafa’nın ikinci Avusturya seferine masraflarını kendi karşıladığı 150 piyade ile katıldı. Akrabası Amcazâde Hüseyin Paşa’nın sadrazamlığı sırasında (1700) kubbe vezirlerinin altıncısı olarak Dîvân-ı Hümâyun üyesi oldu. Ertesi yıl Erzurum valiliğine tayin edildi. İki yıl sonra Anadolu (Kütahya) valiliğine getirildi ve 1115’te (1703) İstanbul’da çıkan isyanı bastırmak üzere merkeze çağrıldı.



Aynı yıl Eğriboz’a, ertesi yıl Girit’in tahririni yapmak üzere Kandiye muhafızlığına gönderildi. 1708’de İstanbul’da II. Mustafa’nın kızı Ayşe Sultan’la düğünü yapıldı. Dönemin sadrazamı Çorlulu Ali Paşa’nın yerine 18 Rebîülâhir 1122 (16 Haziran 1710)’de sadrazamlığa tayin edildi.

Ülkenin ıslahı yolunda bazı projeleri olan Nûman Paşa, önce devlet kadrolarını yenilemeye ve asker alacaklarını ödemeye özen gösterdi. En büyük amacının kendisini dört gözle bekleyen halkı memnun etmek olduğu rivayet edilir (Râşid, III, 330).



Eylül 1716’da kendi arzusu üzerine Kıbrıs valiliğine tayin edildiyse de Kıbrıs valiliği üzerinde kalmak şartıyla Bosna serdarlığına getirildi. Bu görevi sırasında Belgrad’ı başarıyla savunan, İzvornik’i kurtaran, savaş ganimetleri alan Nûman Paşa, 1130 Ramazanında (Ağustos 1718) kendi isteğiyle Kandiye (Girit) valiliğine nakledildi ve 16 Rebîülevvel 1131 (6 Şubat 1719) tarihinde humma hastalığından burada vefat etti; amcası Fâzıl Ahmed Paşa’nın Kandiye’deki camisinin avlusuna gömüldü (Râşid, V, 127).

