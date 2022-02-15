6 parti ittifakı helal, BAE ile iyi ilişki haram!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, birbirlerine düne kadar tehditler savuran 6 partinin AK Parti iktidarını devirmek için bir araya gelmesine sesini çıkarmayıp Türkiye'nin BAE ile normalleşme adımları atmasını eleştiren kesimi yerin dibine soktu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki buzların erimesinin ardından, Abu Dabi’ye iadei ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan’ı burada, Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinin ardından Kasr El Vatan Sarayı'ndan Al Nahyan tarafından uğurlandı.
Erdoğan’ın ziyareti Türkiye’de her şeye karşı çıkan memleket muhaliflerinin tepkisini çekerken, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.
Karahasanoğlu’nun yazısı şu şekilde:
6 parti bir araya gelmişler..
Birbirlerine ettikleri hakaretleri buraya yazmaya kalksam..
Köşe dolar, sayfa dolar, gazete dolar..
Yine de hakaretler bitmez..
Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan için “Yüce Divan’a yollayacağım, söz” demiş.
Sözünü yalayıp yutmuş, şimdi aynı masada oturuyor..
Ahmet Davutoğlu, CHP’yi klasik ceberrut parti olarak tanımlamış..
Şimdi sözlerini yalamış yutmuş..
CHP’liler Meral Akşener’in ismini, mafya ile yan yana telaffuz etmiş.
Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi oturmuş, ortak mücadele kararı veriyorlar..