6. Niğde Gastronomi Festivali muhteşem bir finalle sona erdi

Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki festival alanında 10 gün boyunca aralıksız süren dev organizasyon, şehri gastronomi ve eğlencenin merkezi haline getirdi.

YILDIZLAR GEÇİDİ VE LEZZET ŞÖLENİ BİR ARADA YAŞANDI

Festivalin açılış gecesinde Türk rock müziğinin güçlü sesi Kıraç’ın sahne almasıyla başlayan coşku, 10 gün boyunca hız kesmedi. Ücretsiz halk konserleri serisinde Murat Kekilli, Bilal Sonses, Ömer Faruk Bostan, Melis Fis, Özgür Can Çoban, Ceren Sagu, Sagopa Kajmer, Sefo ve Pau gibi Türkiye'nin en sevilen isimleri her akşam festival sahnesinde Niğdelilere unutulmaz müzik ziyafetleri sundu.

Yalnızca eğlence değil, aynı zamanda köklü mutfak kültürünün de vitrini olan organizasyonda, Niğde’nin tescilli coğrafi işaretli lezzetleri ziyaretçilerden tam not aldı. Gün boyu süren gastronomi panelleri, mutfak atölyeleri (workshoplar), kıyasıya rekabetin yaşandığı yemek yarışmaları ve çocuklara özel oyun alanlarıyla festival, 7’den 70’e her yaştan vatandaşa hitap etti.

6 FARKLI ÜLKEDEN 400'ÜN ÜZERİNDE ŞEF NİĞDE'DE BULUŞTU

Festivalin mutfak kısmında ise adeta bir rekor kırıldı. Sadece ülke çapında kalmayıp uluslararası bir boyuta taşınan etkinliğe, 6 farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından 400'ün üzerinde şef katılım sağladı. Dünyaca ünlü şefler, akademisyenler ve genç gastronomi öğrencilerinin bir araya geldiği festivalde usta eller hünerlerini sergileyerek Niğde'nin lezzet duraklarına evrensel bir değer kattı.

BAŞKAN ÖZDEMİR'DEN YENİ FESTİVAL MÜJDELERİ

Festivalin başarıyla tamamlanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, organizasyona gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehirdeki etkinliklerin hız kesmeden süreceğini vurgulayan Başkan Özdemir, vatandaşlara yeni festivallerin de müjdesini verdi:

"Aylardır üzerinde titizlikle çalıştığımız ve ülkemizin dört bir yanından 400'ün üzerinde şefimizi ağırladığımız 6. Niğde Gastronomi Festivali'mizi alnımızın akıyla, büyük bir coşkuyla tamamladık. Şehrimizin kültürünü ve mutfağını tüm Türkiye’ye tanıttığımız bu 10 günlük serüvende bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime ve misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ancak Niğde'de coşku burada bitmiyor; festivallerimiz hız kesmeden devam edecek. Önümüzdeki süreçte sanatseverler için Tiyatro Festivali, kış aylarının tadını çıkaracağımız Kardan Adam Festivali ve yaz sıcaklarında içimizi ferahlatacak Dondurma Festivali ile bu heyecanı sürdüreceğiz."