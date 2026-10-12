İran açıkladı: ABD bazı şartlarımızı kabul etti ama...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD’nin savaşı sona erdirmek için sundukları yedi şarttan bazılarını kabul ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı fethetme hayaline kapıldığını belirten Rızai, Trump’ın israil Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kandırılarak insanlık tarihinin en “aptalca” savaşlarından birini başlattığını söyledi.
ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı başaramadığını söyleyen Rızai, “Şimdi ise, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı başaramamasının ardından kaçakçılığa başvurdu. ABD ordusu hiç bu kadar utanç verici bir duruma düşmemişti” ifadelerini kullandı.
İran’ın savaşı bitirmek amacıyla sunduğu şartların bir kısmının Washington tarafından kabul edildiğini söyleyen Rızai, açıklamasında şunları kaydetti:
“ABD, İran’ın 7 şartından bazılarını kabul etti, ancak biz bu yanıtı yetersiz buluyoruz. İran diplomasisi değişti ve eski duruma geri dönüş olmayacak.”