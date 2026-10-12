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Gündem Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması üzerinden “lekelenmeme hakkı” tartışması başlatan muhalif medyaya sert tepki gösterdi. Soruşturma kapsamındaki isimler hakkında haber yapılmasıyla, dosyayla ilgisi bulunmayan kişilere suç isnat edilmesinin birbirinden tamamen farklı olduğuna dikkat çeken Karahasanoğlu, “İftira atıp, ‘foncuların lekelenmeme hakkı mı var?’ diyorlar. Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar!” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında fon soruşturması üzerinden yürütülen tartışmaları ve bazı gazeteciler hakkında gerçekleştirilen adli işlemlerin ardından atılan manşetleri mercek altına aldı.

Karahasanoğlu, muhalif medyanın geçmişte Ekrem İmamoğlu ve CHP’li isimler hakkındaki yolsuzluk iddiaları gündeme getirildiğinde sürekli “lekelenmeme hakkı” ve “masumiyet karinesi” hatırlatması yaptığını belirterek, bugün aynı çevrelerin tam tersi bir tutum sergilediğini yazdı.

“İFTİRA ATIP FONCULARI BAHANE EDİYORLAR”

Fon soruşturmasında haklarında adli işlem yapılan kişilerle ilgili haber yapılmasına kimsenin itiraz etmediğini vurgulayan Karahasanoğlu, tartışmanın başka isimlerin delilsiz şekilde dosyaya dahil edilmesi noktasında başladığını kaydetti.

Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İftira atıp, ‘foncuların lekelenmeme hakkı mı var?’ diyorlar. Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar!”

“YANLIŞ YAPAN YAZILIR, DÜRÜST İNSANLARA İFTİRA ATILAMAZ”

Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki fon işlemlerinin de kamuoyunda geniş biçimde tartışıldığını hatırlatan Karahasanoğlu, soruşturmaya konu olan işlemlerin elbette haberleştirilebileceğini ifade etti.

Karahasanoğlu, buna karşılık yanlış yapanların yanına hiçbir kusuru bulunmayan kişilerin eklenmesi halinde “lekelenmeme hakkının” tam da burada devreye girdiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş üzerinden örnekler veren Karahasanoğlu, haklarında somut bir soruşturma veya delil bulunmadığını söylediği kişilere suç isnat edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

MUHALİF GAZETELERİN MANŞETLERİNE TEPKİ

Sözcü, Korkusuz, Nefes ve Tavır gazetelerindeki “foncuların lekelenmeme hakkı” eksenli manşetleri de eleştiren Karahasanoğlu, asıl meselenin soruşturmadaki şüpheliler hakkında haber yapılması olmadığını ifade etti.

Murat Ağırel, İsmail Saymaz, Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç gibi isimleri de yazısında anan Karahasanoğlu, bu isimlerle ilgili adli süreçlerin “fon yolsuzluğunu yazdıkları için” yürütüldüğü algısının oluşturulmaya çalışıldığını dile getirdi.

“CHP’LİLERDE HATIRLATTIĞINIZ HUKUK ŞİMDİ NEREDE?”

Karahasanoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkındaki savcılık soruşturmalarında kendilerine “masumiyet karinesi” ve “lekelenmeme hakkı” hatırlatıldığını belirterek, aynı hassasiyetin bugün neden gösterilmediğini sordu.

Muhalif medyayı çifte standart uygulamakla eleştiren Karahasanoğlu yazısını şu soruyla tamamladı:

“Gazeteciliğinizi, savcılık tespitli CHP’li başkanlar hakkında niye yapmıyorsunuz?”

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Yorumlar

Mustafa

Yanlış ortaya çıkarsa yazılır çıkmazsa bilindiği halde saklanır geç bize kandırma ahlak laflarını yakşihan belediyesi hakkında bişey diyebiliyonmu chp olsa hergün tepinirsiniz
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