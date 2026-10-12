Dünya 16 yıl sonra tekrar yoksullaştı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi, 2010’da oluşturulmasından bu yana ilk kez yükseldi. Yoksulluktan etkilenen kişi sayısı 1,2 milyara ulaştı.

BM kuruluşu ile Oxford Yoksulluk ve İnsani Gelişme Girişimi (OPHI), yıllık raporlarının 2026 baskısında, bir önceki yıla kıyasla “aşırı yoksulluk” içinde yaşayanların sayısında 51,5 milyon kişilik artış tespit etti. İki kuruluşa göre bu, 16 yıldır kaydedilen ilk artış oldu.

Dünya için alarm

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Alexander De Croo, yaptığı açıklamada, “Yoksulluk düzeyindeki bu artış, tüm dünya için bir alarm olmalıdır.” dedi.

De Croo, “Bu rakamların arkasında açlık, okul terki, içme suyuna veya elektriğe erişememe gibi sorunların oluşturduğu kısır döngüyle karşı karşıya kalan 1,2 milyar insan var.” ifadelerini kullandı. Rapora göre yoksulluktan etkilenenlerin yarısından fazlasını, yüzde 51,5’lik oranla, 18 yaşından küçükler oluşturuyor.

Karmaşık tablo ve coğrafi eşitsizlik

Bununla birlikte iki kuruluş, nüfus artışının bu yükselişte başlıca etkenlerden biri olduğuna ve raporun kapsadığı 108 ülkeden yalnızca 13’ü için yeni verilerin mevcut olduğuna dikkat çekiyor.

Yoksulluk içinde yaşayanların toplam sayısı artmasına rağmen rapor farklılaşan bir tablo ortaya koyuyor. Son 15 yılda, aralarında Sahra Altı Afrika’dan altı ülkenin de bulunduğu 33 ülke, yoksulluk içinde yaşayan nüfusunun oranını yarıya indirmeyi başardı. En hızlı ilerleme ise Asya’da, özellikle Çin ve Vietnam’da kaydedildi.

Aşırı yoksulluk, kırsal bölgeleri kentlerden daha fazla etkilemeye devam ediyor. Dünyadaki yoksulların yaklaşık yüzde 83,3’ü kırsal bölgelerde yaşıyor.

Geçen yıl olduğu gibi, en yoksul insanların çoğunluğu Sahra Altı Afrika ile dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesi olan Güney Asya’da yaşıyor.

De Croo, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “İlerlemenin mümkün olduğunu biliyoruz. Bu zorluklarla ayrı ayrı hareket etmek yerine birlikte mücadele eden ülkeler, kararlı adımlarla nelerin başarılabileceğini gösterdi.”

“Çok boyutlu yoksulluk”; özellikle uygun konut, sanitasyon sistemleri, elektrik, yemek pişirme yakıtı, gıda ve eğitime erişimden yoksunlukla bağlantılı çeşitli göstergeler üzerinden ölçülüyor.