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Okan Buruk’tan Barcelona’ya gözdağı! ‘Sadece defans yapmayacağız'

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Okan Buruk’tan Barcelona’ya gözdağı! ‘Sadece defans yapmayacağız'

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Barcelona karşılaşması öncesinde, basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

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Foto - Okan Buruk’tan Barcelona’ya gözdağı! ‘Sadece defans yapmayacağız'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Okan Buruk’tan Barcelona’ya gözdağı! ‘Sadece defans yapmayacağız'

"BARCELONA'YA KARŞI OYNAMAKTAN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIZ" "Tabii ki oyuncularımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan dolayı heyecanlıyız, Barcelona'ya karşı oynamaktan dolayı heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızdaki maçlar çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Bu maçın hazırlığı çok daha farklı oluyor. "Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Karşımızda çok önemli bir takım var. Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız."

#3
Foto - Okan Buruk’tan Barcelona’ya gözdağı! ‘Sadece defans yapmayacağız'

"SADECE DEFANS YAPMAYACAĞIZ" Sadece defans yapmayacağız, hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım. Hangi kararı verirsek, rakibimize karşı nasıl savunma yapmamız gerekiyor... En iyisini yapmamız gerekiyor. En şiddetli baskıyı yapmanız gerekiyor hangi bölgedeyseniz. Top rakipteyken de sizin tutkulu bir şekilde topu almanız çok önemli olacak. Bu tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Ofansif tarafta da sakin olmak ve topun bizde kalması gerekiyor. Rakibimiz de yüksek hatta oynuyor, o yüksek hatta karşı da her takım plan yapıyor. Bu sene çok fazla gol yemediler. Onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Az hata yapmamız gerekiyor."

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Foto - Okan Buruk’tan Barcelona’ya gözdağı! ‘Sadece defans yapmayacağız'

TORREIRA, DAVINSON, BATRAKOV... "En zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Lucas uzaktan geldi, Davinson uzaktan geldi. Batrakov çok fazla maç oynadı. Türk Milli Takımı'ndan dönen oyuncular vardı, belki de en yorgun onlardı. Kasımpaşa zordu. Bundan sonraki bölüm, şu anda tam kadroyuz. Sadece Singo yok, onun dışında tam kadroyuz. Arada da 4 gün var, dinlenme süremiz var. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor. Fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. Maçları kazanmamız lazım." "AGRESİF OLMAMIZ GEREKİYOR" "Bugün son antrenmanı yapacağız. Planlarımızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Galatasaray'ız, kendi sahamızda oynayacağız. Hangi sistemle oynarsak oynayalım, agresif olmamız gerekiyor. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. O oyuncularımız var. Bunun yanında bizim de gol atmamız gerekiyor."

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