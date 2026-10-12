Okan Buruk’tan Barcelona’ya gözdağı! ‘Sadece defans yapmayacağız'

"SADECE DEFANS YAPMAYACAĞIZ" Sadece defans yapmayacağız, hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım. Hangi kararı verirsek, rakibimize karşı nasıl savunma yapmamız gerekiyor... En iyisini yapmamız gerekiyor. En şiddetli baskıyı yapmanız gerekiyor hangi bölgedeyseniz. Top rakipteyken de sizin tutkulu bir şekilde topu almanız çok önemli olacak. Bu tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Ofansif tarafta da sakin olmak ve topun bizde kalması gerekiyor. Rakibimiz de yüksek hatta oynuyor, o yüksek hatta karşı da her takım plan yapıyor. Bu sene çok fazla gol yemediler. Onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Az hata yapmamız gerekiyor."