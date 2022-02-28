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Siyaset 6 muhalefet partisini böyle tiye aldı! At yarışı parodili video viral oldu
Siyaset

6 muhalefet partisini böyle tiye aldı! At yarışı parodili video viral oldu

6 muhalefet partisinin ortak açıklama yaptığı toplantıyı tiye alan bir sosyal medya kullanıcısının at yarışı parodisi viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 22:35:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Bir sosyal medya kullanıcısının, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin mutabakat metnini açıklayan 6 muhalefet partisini tiye aldığı video sosyal medyada viral oldu.

'Beklendiği gibi kazanan olmuyor' mesajı!

"At yarışı parodisi" yapan sosyal medya kullancısı, 6 muhalefet partisinin liderlerinin salona giriş görüntülerine ilişkin videosunda, izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medya kullanıcısı, videonun sonunda, "Beklendiği gibi, yarışı kazanan kimse olmuyor." mesajı verdi.

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