6 muhalefet partisini böyle tiye aldı! At yarışı parodili video viral oldu
6 muhalefet partisinin ortak açıklama yaptığı toplantıyı tiye alan bir sosyal medya kullanıcısının at yarışı parodisi viral oldu.
Yeniakit.com.tr
Bir sosyal medya kullanıcısının, güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin mutabakat metnini açıklayan 6 muhalefet partisini tiye aldığı video sosyal medyada viral oldu.
'Beklendiği gibi kazanan olmuyor' mesajı!
"At yarışı parodisi" yapan sosyal medya kullancısı, 6 muhalefet partisinin liderlerinin salona giriş görüntülerine ilişkin videosunda, izleyenleri gülümsetti.
Sosyal medya kullanıcısı, videonun sonunda, "Beklendiği gibi, yarışı kazanan kimse olmuyor." mesajı verdi.