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Yerel 6 metrelik kuyuya düşen inek kepçeyle kurtarıldı
Yerel

6 metrelik kuyuya düşen inek kepçeyle kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde 6 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik uğraşları sonucu kuyuya sarkıtılan kepçeye bağlanarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 20:46:00 -
6 metrelik kuyuya düşen inek kepçeyle kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde 6 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Datça ilçesi Gökova Güneş Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş arazi içerisinde bulunan 6 metre derinliğindeki kuyuya, inek düştü. İneği düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Datça İtfaiye Grup Amirliği ile Muğla MAGAME Datça ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kuyunun dar olması sebebiyle, çevresinde genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Kepçeyle kurtarıldı

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kuyuya düşen inek, kuyuya sarkıtılan kepçeye bağlanarak kurtarıldı. Olay yerindeki veteriner tarafından kontrolleri yapılan ineğin herhangi bir yarasının olmadığı tespit edilirken, sahibine teslim edildi.

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