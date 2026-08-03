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Spor 6 maçta 5’inci galibiyet! Göztepe yeni sezon öncesi durdurulamıyor
Spor

6 maçta 5’inci galibiyet! Göztepe yeni sezon öncesi durdurulamıyor

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6 maçta 5’inci galibiyet! Göztepe yeni sezon öncesi durdurulamıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, taraftara kapalı oynanan hazırlık maçında Bodrum FK’yı Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu’nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, 6’ncı hazırlık karşılaşmasında 5’inci kez kazandı.

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarında aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini ekledi. Rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda taraftara kapalı özel karşılaşmada ağırlayan Göz-Göz sahaya Luka Gugeshashvili - Arda Okan, Bokele, Godoi, Ege Yıldırım, Cherni, Matos, Miroshi, Efkan, Armstrong, Henrique 11'iyle çıktı. Yeni transfer Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili ilk kez kaleyi korudu.

 

Göztepe'de CSKA Moskova'ya satışı gündemde olan Juan'ın yanı sıra, adı Coventry City, Elversburg gibi kulüplerle anılan Dennis kadroda yer almadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Rhaldney ve Ogün'ü de kadroya almadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5'inci dakikada Orda Okan ve 85'te Efkan'ın golleriyle kazandı. Göztepe, 17 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanında başlayacağı lig maratonu öncesi son ve en ciddi provayı taraftarı önünde 8 Ağustos Cumartesi günü Trabzonspor'la İsmail Köybaşı'nın jübilesinde yapacak.

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