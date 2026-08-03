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CHP'li belediye isyan ettirdi: Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı!

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CHP'li belediye isyan ettirdi: Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı!

CHP'li Alsancak ilçesinde yer alan caddenin son halini kayda alıp sosyal medyada yayınlayan vatandaş isyan etti.

#1
Foto - CHP'li belediye isyan ettirdi: Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı!

İzmir'de ilginç görüntüler kaydedilmeye devam ediyor. Körfez'deki kirlilik ile kötü kokunun yanı sıra sokakları ele geçiren çöp yığınları ile gündeme gelen şehir, her seferinde farklı tartışmalara konu oluyor. Kısa bir süre önce CHP'den ayrılıp bağımsız olan belediye vatandaşlar tarafından hizmet konusunda ciddi eleştiriler alıyor. Söz konusu eleştirilere bir yenisi daha eklendi.

#2
Foto - CHP'li belediye isyan ettirdi: Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı!

SOKAĞIN PİSLİK İÇİNDEKİ HALİNİ PAYLAŞTI Bir vatandaş, Alsancak’ta, şehrin ortasında caddenin halini paylaştı. Görüntülerde caddenin çamura karışmış sularla kaplı şekilde büyük bir pislik içinde olduğu görüldü.

#3
Foto - CHP'li belediye isyan ettirdi: Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı!

"HİÇ YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER" Paylaşıma "Alsancak’a hiç yakışmayan görüntüler…" notu düşülürken çevre esnafının bu düzenin içinde işlerine devam etmesi dikkat çekti.

#4
Foto - CHP'li belediye isyan ettirdi: Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ Sokağın içler acısı hali sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Birçok kullanıcı gerekli adımların atılması konusunda belediyeye çağrıda bulundu. / kaynak: ensonhaber

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