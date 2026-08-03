CHP'li belediye isyan ettirdi: Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı!

İzmir'de ilginç görüntüler kaydedilmeye devam ediyor. Körfez'deki kirlilik ile kötü kokunun yanı sıra sokakları ele geçiren çöp yığınları ile gündeme gelen şehir, her seferinde farklı tartışmalara konu oluyor. Kısa bir süre önce CHP'den ayrılıp bağımsız olan belediye vatandaşlar tarafından hizmet konusunda ciddi eleştiriler alıyor. Söz konusu eleştirilere bir yenisi daha eklendi.