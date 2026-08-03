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Görgüsüzlüğün bu kadarına pes: Bodrum'da zenginlerin yeni akımı!

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Görgüsüzlüğün bu kadarına pes: Bodrum'da zenginlerin yeni akımı!

Bodrum'da zenginler arasında lüks saat üzerinde havyar yeme modası başladı.

#1
Foto - Görgüsüzlüğün bu kadarına pes: Bodrum'da zenginlerin yeni akımı!

Sosyal medyada yüz binlerce dolar değerindeki ultra lüks asaat markalarından Rolex ve Audemars Piguet gibi saatlerin cam yüzeylerine siyah havyar koyarak yeme görgüsüzlüğü zenginler arasında akım haline geldi.

#2
Foto - Görgüsüzlüğün bu kadarına pes: Bodrum'da zenginlerin yeni akımı!

Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde garsonun zenginlerin isteği üzerine lüks marka saatlerinin üzerine özel kaşıklarla saat yüzeylerine havyar servis etti.

#3
Foto - Görgüsüzlüğün bu kadarına pes: Bodrum'da zenginlerin yeni akımı!

Saat üzerinde tadım yapan ve Rus olduğu anlaşılan turistler sosyal medyada tepki çekti.

#4
Foto - Görgüsüzlüğün bu kadarına pes: Bodrum'da zenginlerin yeni akımı!

Bodrum Yalıkavak Marina’da tatil yapan Rus milyarderler ve elit turistler tarafından başlatılan akım sosyal medyayı ikiye böldü.

#5
Foto - Görgüsüzlüğün bu kadarına pes: Bodrum'da zenginlerin yeni akımı!

Kimileri zenginliğin ve lüksün her noktası olarak yorumlarken bazıları da gösterişin abartıldığını savundu.

#6
Foto - Görgüsüzlüğün bu kadarına pes: Bodrum'da zenginlerin yeni akımı!

Ahmet Hakan’da köşe yazısında “Sana görgüsüzlüğün resmini yaptım Abidin” diyerek Yalıkavak’ta başlayan akıma tepki gösterdi./ kaynak: haber7

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