Görgüsüzlüğün bu kadarına pes: Bodrum'da zenginlerin yeni akımı!
Bodrum'da zenginler arasında lüks saat üzerinde havyar yeme modası başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bodrum'da zenginler arasında lüks saat üzerinde havyar yeme modası başladı.
Sosyal medyada yüz binlerce dolar değerindeki ultra lüks asaat markalarından Rolex ve Audemars Piguet gibi saatlerin cam yüzeylerine siyah havyar koyarak yeme görgüsüzlüğü zenginler arasında akım haline geldi.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde garsonun zenginlerin isteği üzerine lüks marka saatlerinin üzerine özel kaşıklarla saat yüzeylerine havyar servis etti.
Saat üzerinde tadım yapan ve Rus olduğu anlaşılan turistler sosyal medyada tepki çekti.
Bodrum Yalıkavak Marina’da tatil yapan Rus milyarderler ve elit turistler tarafından başlatılan akım sosyal medyayı ikiye böldü.
Kimileri zenginliğin ve lüksün her noktası olarak yorumlarken bazıları da gösterişin abartıldığını savundu.
Ahmet Hakan’da köşe yazısında “Sana görgüsüzlüğün resmini yaptım Abidin” diyerek Yalıkavak’ta başlayan akıma tepki gösterdi./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23