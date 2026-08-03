200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Bahçesinde yetiştirdiği Kızılderili muzu olarak bilinen pawpaw üzerine akademik çalışma da yapıldığını anlatan Albayrak, "OMÜ'de görev yapan bir akademisyen, öğrenciler üzerinde yaptığı gözlemde bu meyvenin uzun süre tokluk hissi oluşturduğunu fark etti. Daha sonra konuya ilgi arttı ve farklı üreticiler de pawpaw yetiştirmeye başladı" diye konuştu.