  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maliyetler hızla düşüyor Çiftçilerin yeni mühendisi yapa zeka Göbeklitepe’de sınırlar genişliyor: Duble yoldan engelsiz geziye! Cumhurbaşkanı’na hakaret etmişti! Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök dansöz gibi kıvırdı Türkiye cezaevinde besliyordu: Affetmediler, anında idam ettiler Müthiş bir yıldız daha: Okan Buruk'un hayaliydi! Serdal Adalı'nın Italiano’ya hediyesi 9 yaşında kurduğu çiftliği tavukların telef olmasıyla yarım kalmıştı! Erolcan'ın çiftlik hayali iki kuzuyla yeniden yeşerdi Uzmanı kuruşu kuruşuna hesapladı! Emekli ve memur ne kadar zam alacak?
Doğa
10
Yeniakit Publisher
200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Samsun'da yaşayan 74 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, üç kıta ve 50 farklı ülkeden getirdiği tohumlarla evinin bahçesinde adeta bir "dünya bahçesi" oluşturdu.

#1
Foto - 200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü çalışmayla 200 farklı meyve ve sebzeyi yetiştirmeyi deneyen Albayrak, bunların 120 çeşidini Karadeniz iklimine uyumlu hale getirmeyi başardı.

#2
Foto - 200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Yurt dışında görev yaptığı ve ziyaret ettiği ülkelerde gördüğü meyve ve sebzelerin tohumlarını Türkiye'ye getiren Hakkı Albayrak, seracılık kullanmadan doğal şartlarda üretim yapıyor.

#3
Foto - 200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Bahçesinde Çin fasulyesinden Kızılderili muzuna (pawpaw), Hindistan ağaç kavunundan Meksika avokadosuna, California fındığından Japon elmasına, goji berry ve Frenk üzümüne kadar dünyanın farklı bölgelerine özgü çok sayıda ürünü yetiştiriyor. Ayrıca mor, siyah, kahverengi, turuncu ve sarı domateslerin yanı sıra mor patates gibi Türkiye'de yaygın olmayan çeşitleri de üretiyor.

#4
Foto - 200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Subtropikal üretime Peru kökenli pepino ile başladığını belirten Hakkı Albayrak, "Ülkeme katkı sağlamak ve ithal edilen bazı ürünleri burada yetiştirebilmek amacıyla çalışmaya başladım. Yaklaşık 200 çeşit ürünü denedim. Bunların 120'si Karadeniz iklimine uyum sağladı. Başarılı olduğumuz ürünler arasında pepino, avokado, güz yemişi ve pawpaw bulunuyor" dedi.

#5
Foto - 200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Bahçesinde yetiştirdiği Kızılderili muzu olarak bilinen pawpaw üzerine akademik çalışma da yapıldığını anlatan Albayrak, "OMÜ'de görev yapan bir akademisyen, öğrenciler üzerinde yaptığı gözlemde bu meyvenin uzun süre tokluk hissi oluşturduğunu fark etti. Daha sonra konuya ilgi arttı ve farklı üreticiler de pawpaw yetiştirmeye başladı" diye konuştu.

#6
Foto - 200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Avokado üretiminde iklim şartlarının verimi doğrudan etkilediğini ifade eden Albayrak, tam verim alması halinde yılda yaklaşık bir ton ürün elde edebileceğini söyledi. Geçmiş yıllarda binlerce meyve tutmasına rağmen önemli kayıplar yaşadığını dile getiren Albayrak, "İki yıl önce yaklaşık 2 bin meyve tutumu olmasına rağmen 300 adet hasat yapabildim.

#7
Foto - 200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Meyveler henüz küçükken dökülüyordu. Sulamayı artırdıktan sonra dökülmeler büyük ölçüde sona erdi. Bu yıl yaklaşık 300 adet avokado hasadı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - 200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Bahçesinde yetişen avokadoların marketlerde satılan ürünlerden daha iri olduğunu belirten Albayrak, "En küçük avokadolarımız 250 gramdan başlıyor. Geçen yıl 400 gramlık avokadoları 100 liradan sattık. Bu yıl ise büyüklüğüne göre tanesini 70 ile 100 lira arasında satışa sunacağız" şeklinde konuştu.

#9
Foto - 200 çeşit sebze meyve yetiştirdi Üç kıtadan 50 ülkeden dünya bahçesi

Albayrak, bahçesinde yetiştirdiği meyve, sebze ve fidanlara özellikle organik üretimle ilgilenen tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

aşılama çalışmalarının vakti gelmiş emmi

Helal olsun. A türünde B çeşidi üzerine X, Y, Z, V çeşitleri gibi farklı çeşitleri aşılayarak denemeler yapman lazım. Genelde anaçladan daha yüksek verimle sonuçlanır bu aşılar. Farklı yapay zekaya (google, chatgpt, copilot) sor hangi anaca hangi aşı iyi olur ilgili türde. Başarılar.
TÜM YORUMLARA GİT
İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız
Dünya

İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna'nın son 24 saat içinde Tahran ile temasa geçerek, ABD'nin ..
Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü!
Dünya

Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü!

Küba'da ulusal elektrik şebekesinde meydana gelen kısmi çökme nedeniyle başkent Havana ile ülkenin batısındaki beş eyalete elektrik verilemi..
Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü
Yerel

Batman'da korku dolu anlar! Yangın köylere ulaşmadan söndürüldü

Batman Sason'da kırsalında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki yerleşim alanlarına yaklaştı.
Çatıdaki çıplak şahıs paniğe neden oldu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Gündem

Çatıdaki çıplak şahıs paniğe neden oldu! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın çatısında çıplak halde dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, intihar girişimi yaşandığını sanarak ekiplere ihba..
Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı
Gündem

Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir kız öğrenciye sözlü olarak cinsel tacizde bulunan şüpheli, emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu yakalanar..
Zayıflatan kür: Haşlanmış limon suyu! Her günü için etkili olan içecek
Kadın - Aile

Zayıflatan kür: Haşlanmış limon suyu! Her günü için etkili olan içecek

Bir doğa harikası olan limonun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Kısa süreli hızlı biçimde etkili olan haşlanmış limonlu su her gün içilerek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23