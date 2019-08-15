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6 kişinin ölmüştü! Tehlikeli gerginlik

Kars'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan iki aile arasında yeniden silahlı kavga çıktı. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:55
6 kişinin ölmüştü! Tehlikeli gerginlik

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan iki aile arasında yeniden silahlı kavga çıkması üzerine köyde güvenlik önlemi alındı.

Çamyazı köyünde Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında yeniden kavga çıktı. Köydeki tarlada karşılaşan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan İ. Korkmaz ve R. Korkmaz yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde Korkmaz ailesine ait evde yanarak kül oldu.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyünde 19 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmış ve kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:55
  1. Kars
  2. Çamyazı köyü

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