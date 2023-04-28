  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 6 kişilik aile mantardan zehirlendi
Yerel

6 kişilik aile mantardan zehirlendi

Yeniakit Publisher
2023-04-28 08:53:00 -
6 kişilik aile mantardan zehirlendi

Erzincan’da 6 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde ikamet eden Serkan Küçükkaya yayladan mantar topladı. Topladığı mantarları evine getiren Küçükkaya, aile fertleri ile birlikte yedi.

Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle Küçükkaya ailesinden toplam 6 kişi, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Küçükkaya ailesinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mantar arayan gençler bunu buldu! Tedirgin olan halk, yetkililere seslendi
Mantar arayan gençler bunu buldu! Tedirgin olan halk, yetkililere seslendi

Gündem

Mantar arayan gençler bunu buldu! Tedirgin olan halk, yetkililere seslendi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ölümcül mantara karşı yapay zeka desteği
Ölümcül mantara karşı yapay zeka desteği

Sağlık

Ölümcül mantara karşı yapay zeka desteği

Toplamaya gittiği mantar sonu oldu
Toplamaya gittiği mantar sonu oldu

Gündem

Toplamaya gittiği mantar sonu oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23