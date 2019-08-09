6 kilo metamfetamin ele geçirildi
Gaziantep'te polisin uyuşturucu satanlara yönelik düzenlediği operasyonda, kamyon kasasında 6 kilo 700 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.09 Ağustos 2019 Cuma 10:13
Doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği ihbarı alan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Hayrat Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturdu. Plakası belirlenen kamyon, ekipler tarafından durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 9 paket halinde 6 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, araç sürücüsünü gözaltına alarak, emniyete götürdü.
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