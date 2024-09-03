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Yaşam 6 katlı bina tek darbeyle yıkıldı
Yaşam

6 katlı bina tek darbeyle yıkıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-03 09:23:00 -

Hatay'da asrın felaketinin ardından hasarlı binaların yıkımı sürüyor. 6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yerle bir olması ise kameralara böyle yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hassa ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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