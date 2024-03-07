6 katlı bina domino taşı gibi devrildi
Hatay Antakya'da halatla çekilen ağır hasarlı bina adeta domino taşı gibi devrildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Depremin vurduğu Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi’nde mahkeme süreci tamamlanan 6 katlı bina, iş makinesiyle halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldı. Binanın halatla çekilerek kontrollü olarak yıkıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 6 katlı binanın domino taşı gibi devrildiği anlar yer aldı. 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.