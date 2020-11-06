  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 6 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı
Gündem

6 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı

Türkiye'de 6 Kasım koronavirüs bilançosu kamuoyu ile paylaşıldı. Son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybederken 2 bin 436 kişiye hastalık teşhisi konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:08:00 - 2020-11-06 19:13:19
6 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 6 Kasım koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 654 oldu, son 24 saatte 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Kasım koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 2.436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun'' ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bazı sokaklarında Türkçe isim taşıyan ülkeden onay! Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı
Dünya

Bazı sokaklarında Türkçe isim taşıyan ülkeden onay! Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı

Onaylanarak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı.
‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye
Dünya

‘Rusya farkında’ diyerek kritik açıklamayı yaptı: Tek seçenek Türkiye

Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Ferid Şefiyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin yap..
FOX TV'de yayınlanan dizi apar topar ortadan kaldırıldı

FOX TV'de yayınlanan dizi apar topar ortadan kaldırıldı
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay