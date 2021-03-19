6 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon
Balıkesir merkezli Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla ve Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda cezaevlerindeki PKK/KCK'lılara finans sağladıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye hükümlü ve tutuklulara finans sağlayan şüphelilere yönelik, Balıkesir, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Muğla ve Şırnak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Saat 07.00'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerde tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek, sorguya alındı.