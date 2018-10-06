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6 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı

Gaziantep merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:47
6 ilde FETÖ operasyonu! 10 gözaltı

Gaziantep merkezli 6 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon kararı alındı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, Gaziantep'in yanı sıra Adıyaman, Bartın, Elazığ, Kocaeli ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararıyla serbest kalırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:47
  1. Bartın
  2. Kocaeli
  3. Gaziantep
  4. Elazığ
  5. Bingöl
  6. Adıyaman
  7. FETÖ
  8. fetö operasyonu
  9. gözaltılar var

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