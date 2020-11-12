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Gündem 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi yakalandı
Gündem

6 ilde 17 FETÖ şüphelisi yakalandı

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün askeri ve sivil mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan öğretmen, öğretim görevlisi, avukat ile memurların da aralarında bulunduğu kişilere yönelik soruşturmasında 6 ilde 17 şüpheli tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:26:00 -
6 ilde 17 FETÖ şüphelisi yakalandı

Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Erzurum, Kayseri, Kırıkkale ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı aktif görevde bulunan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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