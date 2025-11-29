6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Yurt geneli, hafta sonu itibarıyla serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle uyarılarda bulundu.

6 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, bugün için 6 ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Sarı Kodlu Uyarı: Aydın, Balıkesir, Manisa, Çanakkale ve İzmir.

Turuncu Kodlu Uyarı: Çok kuvvetli ve gök gürültülü yağış anlamına gelen turuncu kod uyarısı ise Muğla için yayımlandı.

Cumartesi günü yağışlı sistem; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış getirecek. Pazar günü ise yağışlı sistem, yurdun tamamını etkisi altına alacak. Yurdun doğu bölgelerinde, rakımı 1.500 metrenin üzerinde olan yerlerde kar yağışı da görüleceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

Üç büyük şehirde de hafta sonu hava yağışlı olacak:

Ankara ve İstanbul: Haftanın ilk mesai günü de dahil olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

İzmir: Bugün özellikle güney ve batı ilçelerin çok kuvvetli yağış alacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına düşecek. Yurt genelini etkisi altına alacak yağışlı sistem, son olarak Salı günü Doğu Karadeniz Bölgesini de terk ederek ülkeyi tamamen terk edecek.