  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Emine Erdoğan’dan kritik uyarı! İsraf beka meselesi haline geliyor

Apo “kandırıldık silah bırakın” diyor ya Netanyahu… Bu farkı anlamıyor musun Cihad paşa?

Hani lüks araban yoktu utanmaz! 5 bin TL’lik puro içen Ali Mahir halka böyle yalan söylemiş

Sağlıkta dünyaya yön vereceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye’de sona yaklaştık

Ankara'da sık sık kesilen su vatandaşları çileden çıkardı! "Kaçak akım rölesi Mansur Yavaş gibi çalışsaydı muhtemelen ölmüştük"

Bakan Göktaş: "Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok" Nüfusta alarm zilleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir alçağa kaptıracak tek bir gencimiz yoktur

İmralı’daki görüşmenin perde arkası açığa çıktı! Öcalan’dan CHP çıkışı

Bakan Tunç’tan HSK eleştirilerine sert yanıt: Geçmişteki 'al gülüm ver gülüm' sistemine baksınlar
Yerel 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor
Yerel

6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor

Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar düşerken, Türkiye genelinin hafta sonundan itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Meteoroloji, bugün için 5 ilde sarı ve Muğla için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Yağışlı sistem, Salı günü ülkeyi terk edecek.

Türkiye genelinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüşe geçiyor. Yurt geneli, hafta sonu itibarıyla serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle uyarılarda bulundu.

 

6 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

 

Meteoroloji, bugün için 6 ilde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

  • Sarı Kodlu Uyarı: Aydın, Balıkesir, Manisa, Çanakkale ve İzmir.

  • Turuncu Kodlu Uyarı: Çok kuvvetli ve gök gürültülü yağış anlamına gelen turuncu kod uyarısı ise Muğla için yayımlandı.

Cumartesi günü yağışlı sistem; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış getirecek. Pazar günü ise yağışlı sistem, yurdun tamamını etkisi altına alacak. Yurdun doğu bölgelerinde, rakımı 1.500 metrenin üzerinde olan yerlerde kar yağışı da görüleceği tahmin ediliyor.

 

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

 

Üç büyük şehirde de hafta sonu hava yağışlı olacak:

  • Ankara ve İstanbul: Haftanın ilk mesai günü de dahil olmak üzere sağanak yağış bekleniyor.

  • İzmir: Bugün özellikle güney ve batı ilçelerin çok kuvvetli yağış alacağı tahmin ediliyor.

 

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

 

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarına düşecek. Yurt genelini etkisi altına alacak yağışlı sistem, son olarak Salı günü Doğu Karadeniz Bölgesini de terk ederek ülkeyi tamamen terk edecek.

 

Yağmur damlalarından elektrik ürettiler
Yağmur damlalarından elektrik ürettiler

Teknoloji

Yağmur damlalarından elektrik ürettiler

İran, 60 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyor: Çareyi yapay yağmurda buldu
İran, 60 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyor: Çareyi yapay yağmurda buldu

Dünya

İran, 60 yılın en şiddetli kuraklığıyla mücadele ediyor: Çareyi yapay yağmurda buldu

İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!
İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!

Dünya

İran yine ayarsız: Kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıktılar 18 şehri sel aldı!

İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor! Valilikten sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısı
İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor! Valilikten sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Gündem

İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor! Valilikten sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23