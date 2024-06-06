6 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبّٖي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبّٖي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَداً



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi.”



(Kehf Suresi - 109) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:

“Allah’ın sözleri”nden maksat O’nun ilim ve hikmetidir. Yüce Allah’ın ilim ve hikmeti sonsuz ve sınırsızdır; denizler ise büyüklüğüne rağmen sonlu ve sınırlıdır.



Şu halde Allah’ın ilmini ve hikmetini yazmak için denizlerin tamamı mürekkep olarak kullanılsa, bir o kadar da ilâve edilse yine de Allah’ın ilmini yazmaya yeterli olmaz. Lokman sûresinin 27. âyetindeki ifade de böyledir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 585





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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir / sonuçsuzdur.”



Kaynak: İbn Hanbel, II/360

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