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İSLAM 6 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

6 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-06-06 05:32:00 - 2024-06-06 05:37:42
6 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü'nü istifadelerinize (6 Haziran 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبّٖي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبّٖي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَداً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

De ki: “Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi.”

(Kehf Suresi - 109)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

“Allah’ın sözleri”nden maksat O’nun ilim ve hikmetidir. Yüce Allah’ın ilim ve hikmeti sonsuz ve sınırsızdır; denizler ise büyüklüğüne rağmen sonlu ve sınırlıdır.

Şu halde Allah’ın ilmini ve hikmetini yazmak için denizlerin tamamı mürekkep olarak kullanılsa, bir o kadar da ilâve edilse yine de Allah’ın ilmini yazmaya yeterli olmaz. Lokman sûresinin 27. âyetindeki ifade de böyledir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 585


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ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir / sonuçsuzdur.”

Kaynak: İbn Hanbel, II/360

 

GÜNÜN SÖZÜ: 

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