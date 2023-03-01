6 gollü derbiyi Juventus kazandı
Derby Della Mole'de Juventus, Torino'yu 4-2 yendi. Sezon başında Juventus'a transfer olan Paul Pogba bu sezon ilk kez forma giyme şansı buldu.
Serie A'nın 24. hafta maçı Derby Della Mole'ye sahne oldu. Juventus, Allianz Arena'da Torino'yu konuk etti.
Karşılaşmaya konuk ekip eski Fatih Karagümrüklü Yann Karamoh ile 2. dakikada öne geçti. Ev sahibi takım 16'da Cuadrado ile cevap verdi.
İlk yarının bitmesine yakın Torino, Sabaria ile 2-1 öne geçti. Juventus golden 3 dakika sonra 45+1'de Danilo ile skora yeniden denge getirdi.
Juventus 71'de Bremer, 81'de Rabiot'un golleriyle mücadelede 4-2 öne geçti ve maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar puanını 35 yaptı. Torino ise 31 puanda kaldı.
Sezon başında Juventus'a transfer olan Paul Pogba sakatlığını atlattı ve bu sezon ilk kez forma giydi. Yıldız oyuncu 69'da Barrenechea'nın yerine oyuna girdi.
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