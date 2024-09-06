6 Eylül 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







يَا بُنَيَّ اِنَّـهَٓا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فٖي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطٖيفٌ خَبٖيرٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

Lokmân, “Sevgili oğlum” (dedi), “Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır.



Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, O her şeyden haberdardır.”



(Lokmân Suresi, 16) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Lokmân’ın oğluna yönelttiği bu öğütler de Allah’ın ona verdiği hikmetin meyveleridir. Kuşkusuz insanın yaptığı her şey –ne kadar saklanırsa saklansın– Allah’ın mutlaka onu bildiği, dolayısıyla onun hesabını soracağı inancı ve bilinci ile bundan doğan sorumluluk duygusu ve kaygısı ahlâkî hayatın temelidir. Nitekim meşhur bir özdeyişte “Hikmetin başı Allah korkusudur” denilmiştir.



Büyük şairimiz Mehmed Âkif’in, “Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır / Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır” şeklindeki beyti de bu gerçeğin güzel bir ifadesidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 338









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır.

Oruç, namaz, sadaka, iyiliği emretmek ve günahlardan sakındırmak bu fitneye kefaret olur!”



Kaynak: Müslim, Fiten 17; Tirmizi, Fiten 71



GÜNÜN SÖZÜ:









GÜNÜN FOTOĞRAFI:









KISSADAN HİSSE:



NİÇİN BU KADAR ÇOK GÜLÜYORSUN?



Hak dostlarından Hasan-ı Basrî -rahmetullâhi aleyh-, bir gün yolda giderken çok neşeli, gülen bir adamla karşılaşır.

Ona:

“–Ey kardeşim! Sırât’ı geçtin mi?” diye sorar.

Adam:

“–Hayır.” cevâbını verince tekrar sorar:

“–Peki cennete mi, yoksa cehenneme mi gideceksin? Bunu biliyor musun?”

Adam yine:

“–Hayır.” diye cevap verir.

O vakit Hasan-ı Basrî -rahmetullâhi aleyh- o adama şunları söyler:

“–Allah sana âfiyet versin! O hâlde niçin bu kadar taşkınca gülüyorsun? Unutma ki o kıyâmet gününün işi çok çetindir!..”