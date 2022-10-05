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Yaşam 6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim bankalar kamu kurumları açık mı?
Yaşam

6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim bankalar kamu kurumları açık mı?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu tarihinin resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, yarın İstanbul'da kamu kurumları tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-10-05 23:13:00 -
6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim bankalar kamu kurumları açık mı?

6 Ekim her yıl İstanbul'un Kurtuluş yıldönümü olarak kutlanıyor. Pek çok kişi ise 6 Ekim'in resmi tatiller arasında yer alıp almadığını merak ediyor.

6 Ekim resmi tatil mi? 6 Ekim bankalar kamu kurumları açık mı?

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluş yıldönümü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple 6 ekim Perşembe günü kamu kurum ve kuruluşları hizmetlerini sürdürüyor. Aynı şekilde bankalar, postane, kargolar yarın açık olacak.

Resmi tatillerin listesi şöyle:

Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokraki Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi (yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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