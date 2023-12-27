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Yaşam 6 çocuk annesi boğularak öldürüldü
Yaşam

6 çocuk annesi boğularak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-12-27 03:30:00 -
6 çocuk annesi boğularak öldürüldü

Bayburt’ta 6 çocuk annesi kadın evinde boğularak öldürüldü. Zanlı polisi arayarak cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olay, gece saatlerinde Bayburt merkez Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bayburt’ta bir lokantada aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45) aynı lokantada önceden bulaşıkçı olarak çalışan 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu’nu boğarak öldürdü. Zanlı daha sonra polisi arayarak cinayeti işlediğini ihbar etti ve teslim oldu.

Evde yapılan olay yeri incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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