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Dünya 6 bin 115 Filistinli kaçırıldı!
Dünya

6 bin 115 Filistinli kaçırıldı!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 14:32:00 -
6 bin 115 Filistinli kaçırıldı!

İşgal güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da alıkoyduğu Filistinlilerin sayısı 6 bin 115'e yükseldi.

İşgal güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da alıkoyduğu Filistinlilerin sayısı 6 bin 115'e yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, işagl güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği alıkoymalara ilişkin bilgi verildi.

Siyonist katillerin son 24 saatte aralarında çocukların da bulunduğu biri kadın 22 Filistinliyi alıkonulduğu aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da alıkonulanların sayısının 6 bin 115'e ulaştığı kaydedildi.

İşgal ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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