6 ayda Bursa'ya büyük dokunuş! Şehrin her köşesinde hizmet

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vekili Şahin Biba döneminde şehrin 17 ilçesinde sürdürdüğü çalışmalarla ulaşım ve altyapıdan tarıma, çevreden sosyal desteklere, kültür-sanattan spora kadar birçok alanda hizmet üretti. Son altı aylık dönemde hayata geçirilen çalışmalarla hem günlük yaşamın kolaylaştırılması hem de Bursa’nın geleceğine yönelik yatırımların sürdürülmesi hedeflendi.

460 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, nisan ayından bu yana 80 kilometre sıcak asfalt serimi ve 380 kilometre sathi kaplama yaparak toplam 460 kilometrelik yol çalışmasına imza attı. Çalışmalarda 325 bin ton sıcak asfalt kullanılırken, 30 kilometre yeni imar yolu açıldı. Kırsal mahallelerde gerçekleştirilen 5 bin kilometrelik arazi yolu düzenlemesiyle üreticilerin tarlalarına ulaşımının kolaylaştırılması amaçlandı. Geçit Köprüsü ve bağlantı yollarındaki çalışmaların eğitim öğretim dönemi başlamadan tamamlanması, Mudanya güzergâhındaki ulaşımı rahatlattı. Raylı sistem filosuna belediyenin öz kaynaklarıyla 20 yeni araç kazandırılmasına yönelik ihale süreci de tamamlandı.

ALTYAPI VE SUYUN GELECEĞİNE YATIRIM

BUSKİ aracılığıyla altı ayda yaklaşık 131 kilometre içme suyu, 68 kilometre kanalizasyon ve 26 kilometre yağmur suyu hattı inşa edildi. Taşkın riskini azaltmak amacıyla 38 kilometreden fazla dere temizliği gerçekleştirildi. Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete alınırken 12 su deposu, bir sulama tesisi ve 14 içme suyu ve sulama sondajıyla altyapı desteklendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ulaşım ve altyapı yatırımlarında yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, şehrin geleceğini de dikkate aldıklarını belirterek su kaynaklarının korunması, altyapının güçlendirilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR ÜRETİCİNİN YANINDA

Tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 4 bin 261 üreticiye toplam 11 milyon 957 bin metre damla sulama borusu desteği sağlandı. Çilek üreticileri ile arı yetiştiricilerine fide ve kovan desteği verilirken, Keles Sorgun Peyniri coğrafi işaret tescili aldı.

BURSA’NIN VİZYON PROJELERİ

Bursa’nın tarihi mirasını korumaya yönelik projelerde de ilerleme kaydedildi. Tarihi Defterdarlık Binası restorasyonunda yüzde 82, Atatürk Spor Salonu’nda yüzde 81, Demirtaş Spor Kompleksi’nde ise yüzde 78 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldı.

6 AYDA 84 BİN METREKARE YENİ YEŞİL ALAN

Çevre çalışmaları kapsamında altı ayda 84 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu. Şehir genelinde 9 milyon 602 bin metrekareyi aşkın yeşil alanın bakım ve planlama çalışmaları yürütülürken, yaklaşık 1 milyon 986 bin çiçek, çalı ve fidan toprakla buluşturuldu.

HALK SAĞLIĞI VE GÜVENLİKTE YOĞUN MESAİ

Son altı ayda 101 binden fazla evde bakım, ambulans ve hasta nakil hizmeti gerçekleştirildi. Gençlik ve Aile Destek Merkezi aracılığıyla 5 bin 500’ü aşkın kişiye seminer ve danışmanlık hizmeti sunuldu. Vektörlerle mücadelede 1 milyon 419 bin hektardan fazla alanda 677 bin 557 ilaçlama çalışması yapıldı. İtfaiye teşkilatına iki yeni istasyon kazandırılırken 150 yeni personel, 100 tanker ve 9 yeni araçla müdahale kapasitesi artırıldı. Altı aylık dönemde 13 binden fazla yangın ve arama kurtarma olayına müdahale edildi.

SOSYAL DESTEKLERLE BİNLERCE BURSALIYA ULAŞILDI

Sosyal Destek Kartı ve Annekart uygulamalarıyla 8 bin 456 vatandaşa destek sağlandı. Kurban Bayramı’nda 25 bin 315 emekliye yardım ulaştırılırken yaklaşık 24 bin öğrenciye kırtasiye, 8 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği verildi.

İSTİHDAMA GÜÇLÜ DESTEK

Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını amaçlayan Engelsiz İstihdam Projesi, Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri 2026’da finale kaldı. Bursa İş Ofisi aracılığıyla altı ayda 2 bin 202 kişinin iş sahibi olmasına katkı sunuldu.

Başkan Vekili Şahin Biba, sosyal belediyeciliğin fiziki yatırımlar kadar önemli olduğunu vurgulayarak çocukların eğitimi, gençlerin geleceği, emeklilerin ihtiyaçları ve dezavantajlı kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Çocuklara ve gençlere ayrılan bütçeyi yaklaşık üç katına çıkardıklarını ifade eden Biba, 2027 bütçesinde de sosyal hizmetlere önemli bir kaynak ayrılacağını kaydetti.

KÜLTÜR, SANAT VE GASTRONOMİDE BURSA İMZASI

Bursa’da altı ayda 541 atölye, konser, sinema, söyleşi, tiyatro ve sergi etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 324 bin kişinin katıldığı etkinliklerin yanı sıra Uluslararası Bursa Festivali’nde 100 bin Bursalı sanatla buluştu. Bursa’nın fethinin 700. yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler 17 ilçeye taşındı. Merinos Parkı’nda gerçekleştirilen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali yaklaşık 1,1 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak kentin yöresel lezzetlerinin tanıtımına katkı sağladı.

36 BİN ÇOCUK SPORLA BULUŞTU

Yaz Spor Okulları kapsamında 36 bin çocuk sporla buluşturuldu. Büyükşehir Belediyesine ait spor tesisleri ve halı sahalardan altı ayda 842 bin kişi yararlandı. İkinci Bursa Uluslararası Spor Festivali ile şehrin spor merkezi kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenirken, Bursaspor’un futbol ve basketbol takımlarına sponsorluk desteği verildi.

BİBA: DAHA YAŞANABİLİR BİR BURSA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bursa’nın geleceğini ortak akıl ve dayanışmayla şekillendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Vekili Şahin Biba, “Bursa’nın her ilçesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren hizmetler üretmek ve şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ulaşım ve altyapıyı güçlendirirken yeşil alanlarımızı korumayı, sosyal destekleri geliştirmeyi ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmayı da önemsiyoruz. Attığımız adımlarda yalnızca bugünün beklentilerini değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözetiyoruz. Bursa’yı daha güçlü, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir hâline getirmek için hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.