  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

6 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?

Bugün altın ne kadar? Altın fiyatları artmaya devam ediyor. Tarihi bir rekor kıran altının gramı 465 liradan işlem görüyor. Birkaç ay öncesine kadar çeyrek altın aldığımız fiyatlara, gram altın alınıyor. Dünya piyasasındaki çalkantılar yüzünden artışa devam eden altın fiyatlarının güncel listesi, kapalıçarşı altın fiyatları haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, reşat altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının 6 Ağustos güncel listesi...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 09:29:00 -
6 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?

Altın fiyatları dün 445 lirayı gördü ve tarihi bir rekor kırdı. Bugün ise kendi rekorunu kırarak 465 liraya yükseldi.

*Önce alış, daha sonra satış fiyatları olacak şekilde liste hazırlanmıştır.

GRAM ALTIN

  • 465,20
  • 465,38

22 AYAR BİLEZİK

  • 429,50
  • 434,00

CUMHURİYET ALTINI

  • 3.054,80
  • 3.116,70

YARIM ALTIN

  • 1.527,40
  • 1.565,50

ÇEYREK ALTIN

  • 766,10
  • 783,90

REŞAT ALTIN

  • 3.087,27
  • 3.149,65

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 426,64
  • 443,14

18 AYAR ALTIN GRAMI 

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 264,00
  • 306,42

5 Ağustos altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?
5 Ağustos altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?

Ekonomi

5 Ağustos altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı