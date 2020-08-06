6 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?

Bugün altın ne kadar? Altın fiyatları artmaya devam ediyor. Tarihi bir rekor kıran altının gramı 465 liradan işlem görüyor. Birkaç ay öncesine kadar çeyrek altın aldığımız fiyatlara, gram altın alınıyor. Dünya piyasasındaki çalkantılar yüzünden artışa devam eden altın fiyatlarının güncel listesi, kapalıçarşı altın fiyatları haberin detay kısmında yer alıyor. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, reşat altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarının 6 Ağustos güncel listesi...