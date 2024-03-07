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Spor 6-2'lik skorla gelen çeyrek final bileti
Spor

6-2'lik skorla gelen çeyrek final bileti

Yeniakit Publisher
2024-03-07 01:22:00 -
6-2'lik skorla gelen çeyrek final bileti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City, sahasında Kopenhag'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Manchester City ile Kopenhag, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı 3-1 kazanan Manchester City, kendi evinde de aynı skorla sahadan ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland kaydetti. Kopenhag'ın tek golü ise 29. dakikada Elyounoussi'den geldi.

Manchester City bu sonuçla rakibini toplam 6-2'lik skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Gecenin bir diğer maçında ise ilk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, Leipzig ile 1-1 berabere kalarak çeyrek final biletini aldı.

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