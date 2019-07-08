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5.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliği sona erdi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde düzenlenen 5.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:22
5.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliği sona erdi

Malatya’nın Arapgir ilçesinde düzenlenen 5.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliği sona erdi.


Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan Belediye Başkanlıkları, Malatya Ressamlar Derneği, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Foto Çarşı ve PEKFEN Okulları’nda destek sağladığı Arapgir Kayaarası kanyonda 4 gün süren Fotokamp etkinliği sona erdi.


2 bin çadırın kurulduğu, 35 bin kişinin katıldığı etkinliği değerlendiren MAFSAD Başkanı İnan Orhan, "5.Uluslararası Malatya Fotokampını yaklaşık olarak 35 bin katılımcı ile bitirdik. Her yıl olduğu gibi çarpan etkisiyle katlayarak büyüyen bir etkinliğimiz.Genelde Malatya’nın özelde Arapgir’in tanıtımı için yaptığımız 5. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliğine bu yıl 5 ilçe 3 ili de dahil ettik.İlimiz ve bizim için başarılı bir organizasyondu etkinliği kazasız belasız tamamlamanın keyfini yaşıyoruz.Organizasyona katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi


Organizasyonun önemine dikkat çeken fotoğraf sanatçıları Übeyt Baş ile Sadık Üçok, 5.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliğine katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD’a ayrı ayrı teşekkür ettiklerini belirtti.


5. Uluslararası Malatya Fotokampının Türkiye’nin en büyük kampçılık faaliyetini olduğunu kaydeden Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise "5. Uluslararası Malatya Fotokamp 2 binin üzerinde yerleşik çadırın kurulduğu 35 binin üzerinde insan sirkülasyonuna ulaştığı Türkiye’nin en büyük kampçılık faaliyeti.Yüzde yüz memnuniyet sıfır şikayetle yüzümüzün akı ile kamu kaynağı kullanmadan tamamen dostluk ilişkilerimiz özveri ile bu toprakların öz kültürü olan imeceyi burada uygulamış olduk. Arapgir, Yukarı Fırat’ın merkezinde bu arada 6 ilçeyi birden çalıştı. Fotoğraf sanatçılarımız Kemaliye,Divriği,Ağın,Keban,Arguvan ve Arapgir merkezli çalışma ekiplerinin yaptığı değerlendirme ile bölgelerdeki tarih ve kültürel mirasları bir fotoğrafçı güzü ile keşfettiler ve havzanın tümünde bir tanıtım kampanyası yaptılar. Dolu dolu geçen bir etkinlik oldu.Bugüne kadar yapılan en büyük organizasyondu gerçekten çok mutluyuz.Bir sonraki yıl daha kapsamlı organizasyonlarla Arapgir’de buluşmak ve Arapgir özelinde Türkiye’nin kültür varlıklarını yaşamak yaşatmak gayesi ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu


Kamp sonunda Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile fotoğraf sanatçıları etkinlik ağacına levha çakarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:22
  1. fotoğraf
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