5G’nin ilk uygulaması İstanbul Havalimanı’nda

Terminal geliş ve gidiş katında kurulacak 5G antenlerinin kablolama işlemleri bitirildi ve merkezi donanımların kurulumları yapıldı. Operatörlerin ticari lisansları aktif olduğunda, terminal geliş ve gidiş katında 5G uygulamasını yolcularımızın kullanımına sunacağız” değerlendirmesinde bulundu. 5G teknolojisine geçişle, diğer sektörlerin de internet altyapısını kullanarak daha ekonomik üretim yapması ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. 5G, görüntü ve haberleşme imkanının yanı sıra nesnelerin internetine altyapı oluşturacak geniş bant internet olarak değerlendiriliyor.