5G’nin ilk uygulaması İstanbul Havalimanı’nda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nda hizmet sunacak 5G sinyali konusundaki çalışmalarda çok önemli aşamalar kat ettiklerini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatörün de 5G test çalışmaları tamamlandı.
Terminal geliş ve gidiş katında kurulacak 5G antenlerinin kablolama işlemleri bitirildi ve merkezi donanımların kurulumları yapıldı. Operatörlerin ticari lisansları aktif olduğunda, terminal geliş ve gidiş katında 5G uygulamasını yolcularımızın kullanımına sunacağız” değerlendirmesinde bulundu. 5G teknolojisine geçişle, diğer sektörlerin de internet altyapısını kullanarak daha ekonomik üretim yapması ve rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. 5G, görüntü ve haberleşme imkanının yanı sıra nesnelerin internetine altyapı oluşturacak geniş bant internet olarak değerlendiriliyor.