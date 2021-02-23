5G’de Türkiye'yi öncü yapmaya kararlı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türkiye’de ilk mobil altyapının 1994 yılında Türk Telekom tarafından kurulduğunu, en büyük kırılma noktasının, mobil cihazların internet erişimine kavuşması olduğunu belirterek, “Sektörde en büyük sıçrama 5G ile yaşanacak. Türk Telekom olarak 5G’ye şimdiden hazırız, bu yolculukta da Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız” dedi.

“5G’nin arifesindeyiz”

Türk Telekom CEO’su Önal, haberleşmede sınırları ortadan kaldıran GSM teknolojisiyle dünyanın ilk kez 1991 yılında tanıştığını ifade etti. Türkiye’de ise ilk mobil altyapının 1994 yılında Türk Telekom tarafından kurulduğunu belirten Önal, şunları söyledi: “2000’lerin başında cep telefonlarının internet erişimine kavuşmasıyla birlikte bugünkü manada akıllı telefonların dönemi de başladı. Daha hızlı veri ihtiyacı sonucunda ses, data, görüntü aktarmakla kalmayıp görüntülü konuşmayı da sağlayan 3G teknolojisi hayata geçti. 2007’de Apple, iPhone ile yazılım ve donanım olarak akıllı telefon standartlarını kökünden değiştirecek birçok yeniliğe imza attı. Ardından mobil cihazların internet hızını 3G’ye göre ciddi manada artıran 4G ve sonrasında 4.5G-LTE teknolojisi görücüye çıktı. Bugün akıllı cihazların birbiriyle iletişim kuracakları 5G teknolojisinin arifesindeyiz.”

“Türk Telekom olarak 5G'ye şimdiden hazırız”

Türk Telekom CEO’su Önal, 180 yıllık geçmişleri boyunca birçok ilke imza atarak Türkiye’yi çağın en yeni iletişim teknolojileriyle buluşturduklarını, teknoloji gibi dünyayı geleceğe taşıyan bir alanın liderliğini yaptıklarını, bu topraklarda yaşayan herkesi “değerli hissettirmek” gibi bir misyonları bulunduğunu, bunun bilinciyle her koşulda kesintisiz iletişimi sağlamak için “merkeze değil herkese” hizmet anlayışıyla çalıştıklarını anlattı. Türk Telekom’un mobil yolculuğuna da değinen Önal, tüm süreç boyunca mobil yatırımları kararlı ve kademeli olarak artırarak bugünlere geldiklerini söyledi. Önal, devamla şu değerlendirmelerde bulundu: “Köklü geçmişimizden elde ettiğimiz deneyim ve yüksek teknoloji alanındaki yatırımlarımızla bugün Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Bunu yaparken de odağımıza insanı alıyoruz. Çünkü teknolojinin insana fayda sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Yakın döneme ilişkin öncelikli konularımız ise 5G ve sonrasındaki yeni nesil teknolojilerin ihtiyaç duyduğu altyapının inşası. Son 10 yılda 10 katına çıkardığımız fiber altyapımızla Türkiye’yi fiberleştirip 5G’ye hazır hale getiriyoruz. 5G yatırımlarımızı ve 5G şebeke testlerimizi sürdürüyoruz. Mevcut LTE baz istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 50’sini şimdiden fibere bağladık. 5G’ye geçişin aşama aşama olacağı ve hizmet verilecek öncelikli sahaların halihazırda fiber şebeke ile kapsandığı düşünüldüğünde, Türk Telekom olarak 5G’ye şimdiden hazırız, bu yolculukta da Türkiye’yi öncü yapmaya kararlıyız.”

Gençler Türk Telekom’la “START” alacak

Türk Telekom, START kariyer programı ile gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Bu doğrultuda gençler tarafından da yoğun ilgi gören START’ın 2021 başvuruları sona erdi. İlanın yayında kaldığı 1 ay süresince başvuruların sayısı geçen yıla oranla yüzde 20 yükseldi. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türk Telekom olarak milli sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin geleceğini ülkenin gençleriyle şekillendirmek için çalıştıklarını belirtti. START programının da bu yaklaşımın bir ürünü olduğunu ve programın gördüğü ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Vural, “Başvuru kriterlerine sahip adaylar için sırada heyecanlı bir değerlendirme süreci var. Yedi aşamalı sürecimizde, test aşamalarını başarıyla geçen adaylarımızı tercih ettikleri alanda video ve çevrim içi mülakatlarla özel olarak değerlendireceğiz” dedi.