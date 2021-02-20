Türkiye’de LTE yani 4G mobil veri teknolojisi kullanılıyor. Ülkemiz, 4G’ye pek çok ülkeden sonra geçtiği için en gelişmiş 4G teknolojilerinden birisini kullanma imkanı sunmuştu.

Haliyle bu tarz teknolojilerde zaman geçtikçe daha üst seviye hızlara sahip modüller geliştirilmekte. Bu nedenle 4G modüllerini geç satın aldığınızda ilk satın alınanlara göre daha yüksek hız kapasitesine sahip modüller edinmiş oluyoruz.

5G teknolojisine ne zaman geçilecek?

ABD, Asya ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde 5G teknolojisine geçilmiş durumda. Aslında BTK Türkiye’nin de 5G tarafında dünyanın ilk ülkelerinden birisi olacağını belirtmişti. Ancak bu ifade pek de doğru çıkmadı. Salgın süreci bazı planların aksamasına neden oldu.

5G destekli model sayısı arttığı için kullanıcılar bu teknolojinin ülkemize ne zaman geleceğini araştırıyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Operatörlerin ise 5G tarafında bazı çalışmalar yürüttüğü de bilinmektedir.

2021 yılında 5G’ye geçmemiz biraz zor gibi görünüyor. 2022 yılı için belli tahminler yürütülse de genel düşünce Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023 yılında 5G’ye geçeceğimiz yönünde olmaktadır.