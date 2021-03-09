Teknoloji gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Bilgisayar ve internetin icadıyla günden güne farklı teknoloji ürünleri piyasa sunuluyor. Her teknolojik ürün piyasa çıkartıldığında ona uygun şekilde alt yapı ve parça desteği de geliştiriliyor. 5G teknolojisi de piyasadaki teknolojik ürünleri desteklemek amacıyla iletişim için geliştirilen bu teknoloji ürünlerinden biridir. Her teknolojik ürünün doğaya ve insana zarar verdiği kanıtlanmış bir gerçektir. Peki, 5G nedir? 5G zararları nelerdir?