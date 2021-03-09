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Teknoloji 5G nedir? 5G zararları nelerdir?
Teknoloji

5G nedir? 5G zararları nelerdir?

Teknoloji gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Bilgisayar ve internetin icadıyla günden güne farklı teknoloji ürünleri piyasa sunuluyor. Her teknolojik ürün piyasa çıkartıldığında ona uygun şekilde alt yapı ve parça desteği de geliştiriliyor. 5G teknolojisi de piyasadaki teknolojik ürünleri desteklemek amacıyla iletişim için geliştirilen bu teknoloji ürünlerinden biridir. Her teknolojik ürünün doğaya ve insana zarar verdiği kanıtlanmış bir gerçektir. Peki, 5G nedir? 5G zararları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 15:17:00 -
5G nedir? 5G zararları nelerdir?

5G, beşinci nesil mobil iletişim hizmeti yani yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Akıllı telefonların kullandığı hücresel ağlarda alt yapısında bulunan teknolojik altyapının yeni kurallar ile yeniden geliştirilmesi de denebilir. Ayrıca 4G teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağladığı kaydedilmiştir. İşte merak edilen haberin detayları..

5G zararları nelerdir?

1-Kalp ritmi bozulmasına neden olur.

2-Artan serbest radikaller(kanser, damar tıkanıklığı, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı gibi hastalıklara neden olur.)

3-Bozulan gen ekspresyonu

4-Öğrenme ve hafıza defisitleri

5-Metabolizmayı bozar

6-Bozulmuş sperm fonksiyonu

7-Kök hücre gelişim bozukluğu

8- Kadınlarda düşüğe neden olabilir.

9-Kalp ve damar hastalıkları

10-Beyinde nörolojik hasar bırakabilir

11-Kognitif bozukluk

12- Obezite ve diyabet

13-DNA hasarına yol açabilir

14-Oksidatif stres

15-Genel esenlik üzerindeki etkiler

16-Çocuklardaki etkileri arasında ise, otizm, dikkat eksikliği ve hiper aktivite bozukluğu (DEHB) ve astım bulunmaktadır.

 

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