5G nedir? 5G zararları nelerdir?
Teknoloji gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Bilgisayar ve internetin icadıyla günden güne farklı teknoloji ürünleri piyasa sunuluyor. Her teknolojik ürün piyasa çıkartıldığında ona uygun şekilde alt yapı ve parça desteği de geliştiriliyor. 5G teknolojisi de piyasadaki teknolojik ürünleri desteklemek amacıyla iletişim için geliştirilen bu teknoloji ürünlerinden biridir. Her teknolojik ürünün doğaya ve insana zarar verdiği kanıtlanmış bir gerçektir. Peki, 5G nedir? 5G zararları nelerdir?
5G, beşinci nesil mobil iletişim hizmeti yani yeni nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Akıllı telefonların kullandığı hücresel ağlarda alt yapısında bulunan teknolojik altyapının yeni kurallar ile yeniden geliştirilmesi de denebilir. Ayrıca 4G teknolojinin yaklaşık 10 katı veri iletim hızı sağladığı kaydedilmiştir. İşte merak edilen haberin detayları..
5G zararları nelerdir?
1-Kalp ritmi bozulmasına neden olur.
2-Artan serbest radikaller(kanser, damar tıkanıklığı, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı gibi hastalıklara neden olur.)
3-Bozulan gen ekspresyonu
4-Öğrenme ve hafıza defisitleri
5-Metabolizmayı bozar
6-Bozulmuş sperm fonksiyonu
7-Kök hücre gelişim bozukluğu
8- Kadınlarda düşüğe neden olabilir.
9-Kalp ve damar hastalıkları
10-Beyinde nörolojik hasar bırakabilir
11-Kognitif bozukluk
12- Obezite ve diyabet
13-DNA hasarına yol açabilir
14-Oksidatif stres
15-Genel esenlik üzerindeki etkiler
16-Çocuklardaki etkileri arasında ise, otizm, dikkat eksikliği ve hiper aktivite bozukluğu (DEHB) ve astım bulunmaktadır.