THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

59,5 ışık yılı uzaklıkta yeni gezegen bulundu

TESS, Dünya'dan 59,5 ışık yılı uzakta, büyük bölümü sudan oluşan bir gezegenin varlığını keşfetti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 08:56
59,5 ışık yılı uzaklıkta yeni gezegen bulundu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) öte gezegen keşif uydusu TESS, ilk öte gezegen keşfinigerçekleştirdi.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu TESS, Dünya'dan 59,5 ışık yılı uzakta Mensa (Masa) Takımyıldızındaki Pi Mansea yıldızının yörüngesinde bir öte gezegenin varlığını belirledi.

"Pi Mensae c" adı verilen "süper-Dünya" kategorisindeki gezegenin çapının Dünya'nın 2,14 katı, kütlesinin ise Dünya'nın 4,82 katı olduğu bildirildi.

Pi Mensae c'nin yörüngesindeki yıldıza, Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'den 50 kat daha yakın olduğu tespit belirtildi.

Öz kütle ölçümlerinin gezegenin büyük ölçüde sudan oluştuğuna işaret ettiğini ifade eden ABD'nin Massachusetts Teknoloji Üniversitesinden (MIT) gökbilimci Chelsea Huang, "Muhtemelen ortasında kaya bir çekirdek ve çevresinde hidrojen ile helyumdan oluşan bir atmosfer var. Yörüngesindeki yıldıza yakınlığı göz önüne alındığından yoğun radyasyon nedeniyle suyun sürekli buharlaşma halinde olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Gökbilimciler daha önce Pi Mensae yörüngesinde Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'den 10 kat daha fazla kütleye sahip bir gaz devi gezegen, "süper-Jüpiter" keşfetmişti.

Keşfe dair detaylar Huang ve diğerleri tarafından "The Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayımlandı.

TESS uydusu, NASA tarafından 18 Eylül'de SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılmıştı. Uydunun, iki yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerindeki öte-gezegenlere dair kanıtlar araması planlanıyor.

TESS, öte-gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor. "Geçiş", bir öte-gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor. Bilim adamları bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 08:56
  1. TESS
  2. araştırma uydusu
  3. yeni gezgen
  4. nasa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Twitli uyarı işe yaramadı! Trump’ı takan yok petrol fiyatları artıyor
    1. Twitli uyarı işe yaramadı! Trump’ı..
    2. Sedanur'un cansız bedeni bulundu
    3. İstanbul Pendik’te kocasını av..
    4. TEKNOFEST İstanbul’la zirveye
    5. Diyarbakır'da terör örgütü PKK..
    6. Ekonominin temel çıpası üretim ve..
    7. Japonya hipersonik füze geliştireceği..
    8. Beşiktaş teknik direktörü Güneş..
    9. Yol haritası tamam! Şimdi icraat zamanı
    10. Meteorolojiden 5 ile sağanak yağmur..
    11. Wesley Sneijder: Türk yemeklerini..
    12. Fenerbahçe'de Carlos bombası!
    13. İran'da askeri törene terör saldırısı!
    14. İran'da askeri geçiş sırasında terör..
    15. Can çekişen Burdur Gölü eski haline..
    16. Baranets: Türkiye'yi korkutmak için..
    17. TSK bu sabah açıkladı: PKK'ya ağır..
    18. Gürsel Tekin'in 'cuma vakti'..
    19. 59,5 ışık yılı uzaklıkta yeni gezegen..
    20. Muz kutularından çıktı! Değeri...
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür