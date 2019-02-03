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59 yaşında 5816’dan hapse atıldı

Eskişehir’de sosyal medya hesabından Mustafa Kemal’i eleştirdiği gerekçesiyle 155 Polis İmdat online ihbar hattına bildirilen 59 yaşındaki bir vatandaş nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

03 Şubat 2019 Pazar 11:15
59 yaşında 5816’dan hapse atıldı

 Haber Merkezi 

İstismarcılara değil vatandaşlara uygulanan 5816 zulmü bu kez Eskişehir’de kendisini gösterdi. Dünyada emsali bulunmayan 5816 Sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu kapsamında 59 yaşındaki Bahtiyar A. tutuklanarak cezaevine atıldı. Eskişehir’de sosyal medya hesabından Mustafa Kemal’i eleştirdiği gerekçesiyle 155 Polis İmdat online ihbar hattına jurnallenen Bahtiyar A., savcılık talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 59 yaşındaki Bahtiyar A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hangi paylaşımı yaptığı açıklanmayan Bahtiyar A., en ufak bir yakın tarih eleştirisinin dahi yasak olduğu 5816 sayılı kanun kapsamında hayatı zindan edilen kurbanlar zincirine dahil oldu.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:15
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